Manfredonia, 1 agosto 2025 – Nella seduta della Giunta Comunale tenutasi presso il Palazzo di Città alle ore 12:30, è stata approvata all’unanimità la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2027, a seguito dell’assestamento generale di bilancio e della salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2025. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli obblighi previsti dagli articoli 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL).

Presieduta dal Sindaco Domenico La Marca e alla presenza del Segretario comunale Giacomo Scalzulli, la seduta ha visto la partecipazione degli assessori comunali Delle Rose, Giovanna, Simone, Gentile, Valente, Mansueto, Schiavone. Assente l’assessora Valentino.

Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale per la programmazione economico-finanziaria dell’ente, giungendo dopo un articolato percorso deliberativo che ha incluso l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, il piano integrato di attività e organizzazione, le variazioni precedenti al bilancio e al PEG, nonché il recente assestamento generale di bilancio, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 29 luglio 2025.

La delibera – che ha acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile – comporta l’aggiornamento delle entrate e delle spese del triennio in questione, recependo quanto stabilito a livello di bilancio complessivo. Le modifiche sono dettagliate nei prospetti allegati al provvedimento, relativi alle entrate e alle spese per ciascuna annualità (2025, 2026 e 2027).

In particolare, sono stati adottati gli allegati:

Entrata: 2025 (all. 1), 2026 (all. 2), 2027 (all. 3);

Spesa: 2025 (all. 4), 2026 (all. 5), 2027 (all. 6).

Questi aggiornamenti consentono all’Amministrazione comunale di adeguare l’attività gestionale alle nuove previsioni di entrata e uscita, garantendo la coerenza tra bilancio e atti gestionali, e permettendo il corretto funzionamento della macchina amministrativa.

Il sindaco La Marca ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sull’equilibrio dei conti pubblici, nel solco del Piano di Riequilibrio Finanziario approvato nel 2019, ribadendo come l’azione amministrativa debba poggiare su una programmazione responsabile e sostenibile.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, come previsto dall’art. 134, comma 4, del TUEL, al fine di dare attuazione tempestiva agli interventi previsti e garantire la continuità amministrativa.

albopretorio_000009066_010_var.peg.entr.2026 albopretorio_000009066_009_var.pegsp.2027 albopretorio_000009066_008_var.pegsp.2026 albopretorio_000009066_007_var.pegsp.2025 albopretorio_000009066_006_var.pegentr.2027 albopretorio_000009066_005_var.pegentr.2026 albopretorio_000009066_004_var.pegentr.2025