Marenére Fest: un patto con il mare tra musica, arte e impegno civico

Marenére Fest è molto più di un evento: è una dichiarazione d’amore per il mare, una giornata dedicata alla musica, all’arte, all’enogastronomia e alla consapevolezza ambientale. L’iniziativa nasce dal cuore di Manfredonia, una città che vive e respira con il mare, ma che troppo spesso si dimentica di quanto questo legame sia fragile e da proteggere.

Un gruppo di giovani manfredoniani – mossi dal desiderio di cambiamento e da una profonda connessione ancestrale con il mare – ha deciso di dare forma concreta a un progetto che parla di responsabilità, azione e visione futura. Si sono attivati senza riserve, anche mettendoci del proprio, con l’obiettivo di innescare un processo culturale duraturo, che abbia il suo momento simbolico in una giornata di festa, ma che vada ben oltre.

Il nome “Marenére Fest” omaggia in dialetto il lavoratore del mare – da chi getta le reti in costa a chi si spinge al largo, da chi praticava la sciabica a chi oggi utilizza tecnologie più moderne. Una scelta che è essa stessa una presa di posizione: nessuna retorica, ma concretezza e autenticità.

L’evento combina il piacere dello stare insieme con l’urgenza della riflessione, dando voce alla tutela del mare attraverso l’arte, la musica, il cibo e l’informazione. “Vogliamo parlare di sostenibilità in modo accessibile, coinvolgente, usando spazi rigenerati e pratiche virtuose”, spiegano i promotori. Il tutto nella cornice di una vera festa popolare, aperta a tutti.

Il progetto ha ottenuto il sostegno di Cantiere Giovani e rientra nel programma ‘Ecoè: Festival del Futuro Sostenibile’, promosso dall’Assessorato alla sostenibilità, qualità della vita, comunità energetiche, ASE e bonifiche del Comune di Manfredonia, guidato da Mariarita Valentino. Fa parte anche del Manfredonia Festival 2025.

L’8 agosto, dalle 17:00 all’01:00, il fossato del Castello Svevo Angioino Aragonese si trasformerà in un crocevia di esperienze:

Musica

Dalle 19:30 alle 21:00 : Jam session acustica “UèJam” con artisti locali e ospiti speciali

: “UèJam” con artisti locali e ospiti speciali Dalle 21:00 alle 23:00 : Live set elettronici & sperimentali Sofia Ara – musicista e biologa marina, unisce dream pop, EDM e strumenti a fiato in un viaggio musicale intimo e potente AGANiS – progetto di Dominic Sambucco , che fonde suoni acquatici, luci e sintetizzatori in una performance ispirata al mito delle ninfe alpine

: Dalle 23:00 all’01:00: Vinyl set con Deyayu, tra viaggi sonori ipnotici e groove trascinanti

Arte e Design

Installazioni permanenti, fotografie, disegni e illustrazioni che riflettono sul ciclo dell’acqua e sulla sua purificazione

Informazione e Cultura

Incontri e spazi divulgativi su ambiente, sostenibilità, tradizioni locali, economia circolare e sviluppo

Gusto e territorio

Dalle 19:00 in poi, degustazioni e stand gastronomici con prodotti locali curati da: Opificio Birraio, Macelleria Di Cosmo, Cantine Borghesi, Vita Nova

Ingresso gratuito e accesso libero a gran parte delle attività, per favorire la più ampia partecipazione possibile.

Marenére Fest è solo l’inizio: un invito collettivo a riscoprire il mare come bene comune, come radice e destino condiviso. Un evento che punta a innescare un cambiamento culturale, con l’impegno concreto di chi non si accontenta più di restare a guardare.