Microzonazione sismica: avvio della Campagna Geologico-Tecnica

È stata avviata una campagna di indagine geologico-tecnica finalizzata a completare gli studi di Microzonazione Sismica, affidati ad Asset, riguardanti 21 comuni pugliesi con meno di 2.500 abitanti. Questi territori sono caratterizzati da una complessità geologica significativa e da un’elevata pericolosità sismica.

I comuni interessati si trovano principalmente nell’Appennino Dauno e comprendono: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Sant’Agata di Puglia, Volturara Appula, Volturino, oltre a Chieuti e alle Isole Tremiti.

Le attività previste da Asset includono indagini geofisiche di superficie e in foro per determinare la velocità delle onde di taglio nelle diverse formazioni geologiche. Sono stati programmati 27 sondaggi geognostici fino a 40 metri di profondità e raccolti numerosi campioni di terreno per analisi di laboratorio, al fine di caratterizzare le proprietà meccaniche dei terreni soggetti a sollecitazioni dinamiche e cicliche.

Nelle Isole Tremiti, per valutare il rischio di crolli delle falesie in seguito a eventi sismici, sono stati effettuati rilievi con drone e laserscanner, strumenti che permettono di mappare con estrema precisione le geometrie delle discontinuità rocciose potenzialmente soggette a distacchi.

I dati raccolti in campo e in laboratorio saranno integrati in modellazioni numeriche avanzate. Queste permetteranno di completare gli studi di Microzonazione Sismica di livello 3, calcolando i fattori di amplificazione delle accelerazioni sismiche al piano di fondazione degli edifici. Il risultato sarà la produzione di mappe di rischio sismico dettagliate per ciascun comune, strumenti essenziali per una pianificazione urbanistica efficace e sicura.