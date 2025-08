Quartiere Ferrovia a Foggia: un’emergenza rifiuti che non trova soluzione

Nel quartiere Ferrovia di Foggia la situazione dei rifiuti peggiora ogni giorno, creando un quadro di degrado ormai normalizzato ma inaccettabile. Cassonetti stracolmi, sacchetti abbandonati sui marciapiedi e rifiuti sparsi lungo le strade rappresentano uno scenario di incuria quotidiana. A questo si aggiungono fenomeni di bivacco e consumo di droga in pieno giorno, segnali evidenti di un problema che va ben oltre la semplice raccolta dei rifiuti.

Il problema è sia culturale che strutturale. Quando i cassonetti sono pieni, la soluzione non può essere lasciare i rifiuti per strada: esistono alternative, come il conferimento in punti vicini, che in qualsiasi città civile sono praticate senza difficoltà. Qui, invece, domina una vera e propria anarchia del sacchetto, con comportamenti che denotano una mancanza di senso civico diffusa tra cittadini, residenti e attività commerciali, comprese quelle etniche, come dimostrano le etichette trovate tra i rifiuti.

A peggiorare la situazione, una decisione amministrativa discutibile: la rimozione improvvisa di due cassonetti nella zona tra via Trieste e via Montegrappa, uno dei punti più critici del quartiere. Questo intervento, annunciato come migliorativo, ha invece causato un sovraccarico degli altri cassonetti e un conferimento incontrollato da parte di oltre settanta attività commerciali locali. Un risultato prevedibile e, tuttavia, ignorato dalle autorità, che negano persino la veridicità delle prove fotografiche presentate dai residenti.

Un ulteriore paradosso riguarda il divieto di conferimento dei rifiuti la domenica a Foggia, a differenza di altre città come Bari, dove è consentito anche nei festivi. Nonostante la tassa sui rifiuti (TARI) sia simile, o addirittura più alta, a Foggia si ottiene un servizio molto meno efficiente, sollevando il dubbio sul valore reale di quanto pagato dai cittadini.

Non mancano poi i “mercatini del degrado” in via Podgora, tornati alla routine quotidiana non appena termina il turno dei vigili. Le promesse di un controllo più rigoroso, come l’installazione e l’uso di fototrappole, sono rimaste lettera morta proprio nel quartiere dove servirebbero maggiormente.

Il silenzio o l’inerzia degli organi preposti alimentano la sfiducia. In molte città italiane i vigili urbani operano in borghese e sanzionano chi non rispetta le regole del conferimento, risalendo ai responsabili anche grazie alle etichette sui sacchetti. A Foggia tutto questo sembra ancora lontano.

Il quartiere Ferrovia merita rispetto, interventi concreti e una presenza costante delle istituzioni, non parole vuote o slogan. È giunto il momento che chi ha responsabilità la eserciti davvero, perché qui il tempo delle parole è finito e lo spettacolo di degrado quotidiano è diventato semplicemente indegno.