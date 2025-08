Il 22 agosto partirà la nuova stagione di Serie B: Pescara-Cesena aprirà le danze, poi a chiudere la prima giornata ci sarà il match tra Sampdoria e Modena del 25 agosto. Tutto pronto per lo start: Padova, Virtus Entella, Avellino disputeranno il campionato cadetto dopo aver vinto i rispettivi gironi nella regular season di Serie C, mentre il Pescara giocherà la serie cadetta dopo averla conquistata nel playoff contro la Ternana. Monza, Venezia ed Empoli proveranno a riscattarsi dopo la retrocessione dalla A, mentre la Sampdoria cercherà di rendere onore ad una permanenza sofferta arrivata solo all’ultimo con la vittoria del playout contro la Salernitana.

L’ex giocatore rossonero è reduce da una grande stagione sulla panchina del Pisa valsa ai toscani la promozione in A: le premesse per portare rendere i rosanero i grandi protagonisti della nuova stagione di Serie B ci sono tutte, visto anche il mercato di primo piano portato avanti dalla società. I bookmakers, però, danno anche diverse chance al Venezia, secondo maggiore accreditato, che ripartirà dalla guida tecnica di Stroppa e che farà di tutto per risalire in massima serie. Di seguito il confronto quote delle maggiori accreditate alla vittoria della Serie B:

Vincente Serie B Quota più alta nel confronto Superscommesse Palermo 3.25 Venezia 4.50 Empoli 8.00 Spezia 8.00 Monza 10.00 Sampdoria 12.00 Cesena 21.00