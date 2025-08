Rodi Garganico. Un’ondata di incendi sospetti sta interessando l’area di via Varano e strade limitrofe a Rodi Garganico.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, tra il 4 e il 5 luglio scorsi, una prima auto è andata in fiamme proprio in via Varano, apparentemente senza cause accidentali. A distanza di poche settimane, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 agosto, un secondo veicolo è stato dato alle fiamme nella stessa strada. Ma è stato nella serata di sabato 2 agosto che l’escalation ha raggiunto un nuovo livello: due auto sono state incendiate contemporaneamente in una traversa di via Varano.

Tre episodi distinti, ma troppo ravvicinati per essere una coincidenza. Tutto fa pensare all’opera di un “piromane seriale”, che potrebbe essersi accanito sulla stessa zona con modalità simili e in orari notturni, approfittando dell’oscurità e del silenzio. Un modus operandi che sta alimentando paura e preoccupazione tra i cittadini, molti dei quali temono per l’incolumità dei propri beni e, soprattutto, per la propria sicurezza.

I casi, a quanto si apprende, sono stati regolarmente segnalati ai Carabinieri e al comando della Polizia Locale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, ma per ora non sono stati resi noti dettagli su eventuali sviluppi, sospetti o ipotesi investigative.