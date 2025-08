“Sotto un Mare di Stelle” a Manfredonia. “Vi attende una serata incantata tra gusto, musica e cielo stellato”

C’è una notte, ogni anno, in cui il cielo diventa palcoscenico, la brezza estiva complice silenziosa, e la bellezza si fa esperienza multisensoriale.

È la notte di San Lorenzo, e quest’anno a Manfredonia la magia ha avuto un nome preciso: Sotto un Mare di Stelle.

Una cena esclusiva in terrazza, organizzata dal Maiorano Boutique Hotel in collaborazione con il ristorante Santé – Storie di Gusto, per fondere eleganza, sapori autentici e suggestioni celesti in un unico, indimenticabile evento.

La sera del 10 agosto, a partire dalle 20:30, la terrazza del Maiorano si trasformerà in un angolo sospeso tra terra e cielo, pronta ad accogliere gli ospiti con un’esperienza sensoriale completa.

Un raffinato percorso gastronomico, studiato con cura maniacale, delizierà i palati più esigenti, accompagnato dalle delicate sonorità jazz e soul del Roxane Trio, che ha impreziosito l’atmosfera con una performance dal vivo di grande classe.

Il menù, pensato per evocare le vibrazioni marine in ogni sua declinazione, si aprirà con una entrée fresca e sofisticata: sashimi di tonno e pesce azzurro, sintesi perfetta tra tradizione e tecnica contemporanea. L’antipasto, un tiepido di mare, introdurrà con garbo il cuore del menù: il primo piatto di fusilli con scampi e salicornia – un equilibrio delicato tra dolcezza e salinità – seguito dal secondo, un boccone di spada alle erbette di roccia che racconterà il territorio in ogni morso.

Il dessert del Maiorano, elegante chiusura di una narrazione gastronomica impeccabile, sarà accompagnato da una selezione di vini della Cantina Maiorano e da acqua aromatizzata con essenze locali, chiudendo in bellezza un viaggio tra i sapori del mare e dell’estate.

Ma Sotto un Mare di Stelle non è solo un evento gastronomico: è un momento di condivisione, un’oasi di bellezza e serenità, pensata anche per le famiglie. Da evidenziare il servizio babysitting curato da Party con GheGhè, che consentirà anche ai genitori di godere appieno della serata, sapendo i propri figli intrattenuti con cura e creatività.

Con un prezzo di 55 euro a persona, tutto incluso, l’evento coniugherà accessibilità e altissima qualità, regalando ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza da boutique hotel in una cornice mozzafiato, senza compromessi.

Il cielo terso di agosto, trapunto di stelle cadenti, farà da sfondo ad abbracci, brindisi, risate e sguardi pieni di meraviglia. E mentre qualcuno esprimerà un desiderio guardando in alto, altri lo realizzeranno già, vivendo pienamente quell’attimo sospeso in cui la bellezza, il gusto e la musica si incontrano.

Sotto un Mare di Stelle è più di una semplice cena: è un’esperienza di rara armonia, capace di evocare emozioni profonde e creare ricordi destinati a durare. Un appuntamento che, già da ora, si candida a diventare una tradizione imperdibile dell’estate garganica. Perché sotto le stelle, con il mare negli occhi e il gusto nel cuore, tutto sembra possibile.

