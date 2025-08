Tragedia in Valle d’Aosta: 24enne perde la vita in un incidente con il parapendio - Fonte Immagine: rainews.it

Una giovane di 24 anni, Gaia Mangolini, originaria di Strambino, è deceduta a seguito di un grave incidente con il parapendio nella zona di Chamois, in Valle d’Aosta. L’incidente si è verificato intorno alle ore 15.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati il 118, il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di Finanza di Cervinia, incaricata di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini si baseranno in particolare sulle testimonianze di altri piloti che hanno assistito all’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra la vela del parapendio si sarebbe chiusa vicino alla zona di atterraggio, causando la perdita di controllo e la successiva caduta al suolo. La giovane lavorava come parrucchiera in un salone di Strambino, un comune di poco più di seimila abitanti nella Città metropolitana di Torino, in Canavese.

Le condizioni della vittima sono apparse immediatamente critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione, Gaia Mangolini è morta a causa delle ferite riportate.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.