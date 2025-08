Foggia, 4 agosto 2025 – Si accende lo scontro politico in Capitanata sul delicato tema della crisi idrica nelle campagne foggiane. A innescare la miccia è l’annuncio da parte del consigliere regionale Antonio Tutolo di uno sciopero della fame, previsto per domani davanti alla Prefettura di Foggia, per denunciare la perdurante assenza di risposte concrete sulla distribuzione dell’acqua in agricoltura.

A replicare con fermezza è Daria Cascarano, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Foggia, che accusa Tutolo di voler utilizzare un tema estremamente sensibile e importante per fare mera campagna elettorale.

“La sceneggiata dello sciopero della fame la riservi magari per denunciare il disastro della Sanità pugliese a guida Emiliano – afferma Cascarano – e lasci perdere il Governo Meloni, che è l’unico ad aver messo in campo una soluzione concreta al problema storico della carenza d’acqua nelle nostre campagne”.

Nel mirino della rappresentante di Fratelli d’Italia finisce anche l’atteggiamento, definito “strumentale e mistificatore”, che il consigliere Tutolo avrebbe assunto nei confronti del progetto infrastrutturale denominato “Tubone”, l’intervento che punta a convogliare l’acqua dal Molise alla Puglia per sostenere il comparto agricolo locale.

“Dov’era Tutolo quando al governo nazionale c’era il centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle? Allora nessuno sciopero della fame, nessuna indignazione pubblica. Eppure il problema dell’acqua esisteva anche allora. La verità – attacca Cascarano – è che oggi, mentre il Governo Meloni lavora per risolvere una criticità decennale, si tenta di screditarne l’operato per ragioni elettorali”.

La coordinatrice cittadina del partito di Giorgia Meloni non risparmia nemmeno i vertici del Partito Democratico molisano, che – secondo Fratelli d’Italia – avrebbero messo i veri ostacoli alla realizzazione dell’opera idrica.

“Chi oggi rallenta il progetto non è certo il centrodestra, né a livello nazionale né in Molise. Le resistenze vengono proprio dal PD molisano, che si è detto contrario all’accordo. Se Tutolo ha voglia di protestare, lo faccia verso i suoi alleati e non verso chi sta lavorando per risolvere la questione”.

Nel messaggio politico di Fratelli d’Italia non manca anche un richiamo alla coerenza e alla responsabilità istituzionale, con l’invito rivolto a Tutolo a fare “mea culpa” per il tempo perduto durante i precedenti governi.

“Ora che finalmente il progetto si sta sbloccando, grazie al lavoro del Governo Meloni, Tutolo prova a intestarsi una vittoria che non è sua. Forse spera di poter dire che, grazie alla sua protesta, si sono trovate le risorse. Ma non è così – taglia corto Cascarano – se ne faccia una ragione l’ex sindaco di Lucera”.

Infine, un messaggio rassicurante rivolto direttamente agli agricoltori della provincia di Foggia:

“Le risorse ci sono, il Governo le ha individuate, e a giorni saranno definiti tutti i dettagli tecnici e operativi del progetto. È il centrodestra il vero governo del fare, mentre chi ha governato ieri ha prodotto solo parole e promesse mai mantenute”.

Con questa presa di posizione, Fratelli d’Italia ribadisce il proprio impegno nel sostenere le istanze del comparto agricolo, rivendicando il lavoro svolto dal governo nazionale e prendendo le distanze da quella che definisce una “strumentalizzazione politica” da parte del centrosinistra e dei suoi esponenti locali.