Ucciso e fatto a pezzi a Gemona, la madre al pm: “Ho sezionato io mio figlio, da sola”

Gemona del Friuli (UD), 4 agosto 2025 – Un delitto agghiacciante scuote la comunità di Gemona del Friuli, dove un uomo è stato ucciso e successivamente fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna. A raccontare i macabri dettagli dell’omicidio è stata la stessa madre della vittima, Lorena Venier, durante un lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero e poi al giudice per le indagini preliminari.

“Mi sono occupata da sola del ‘depezzamento’ di Alessandro”, ha dichiarato la donna agli inquirenti. “Ho utilizzato un seghetto e un lenzuolo per contenere il sangue. L’ho sezionato in tre parti: non ci sono stati schizzi, per questo i carabinieri hanno trovato tutto in ordine”.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Mailyn, la compagna della vittima, avrebbe avuto un ruolo attivo solo nella fase iniziale e in quella successiva all’omicidio. “Lo ha strangolato con i lacci delle scarpe, perché a mani nude non riuscivamo”, ha proseguito Venier. “Dopo la morte, ho sistemato il corpo su un lenzuolo, separando alcune parti per renderne possibile il trasporto fino al garage. Lì abbiamo nascosto i resti in un bidone, poi coperti con calce viva per accelerare la decomposizione”.

Il piano, come spiegato dalla donna, prevedeva di lasciare i resti nel barile fino a completa decomposizione, per poi trasportarli in montagna e disperderli nel bosco, “come dal desiderio che lui stesso aveva sempre confidato a tutti”.

I carabinieri hanno scoperto il delitto grazie a segnalazioni sospette e, una volta sul posto, hanno trovato l’abitazione sorprendentemente ordinata, un dettaglio che ha inizialmente ostacolato la comprensione della portata del crimine.

Le due donne sono ora detenute e accusate di omicidio volontario aggravato e vilipendio di cadavere. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare la piena dinamica dei fatti.

L’intera comunità è sotto shock. Amici e conoscenti della famiglia parlano di un contesto apparentemente normale, senza segnali evidenti che potessero far presagire una tragedia di tale portata.