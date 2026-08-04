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Home // Gargano // A Rignano Garganico torna la tradizione: il 9 agosto la 44ª Sagra della Carne di Capra e la 35ª Sagra della Musciska

RIGNANO GARGANICO A Rignano Garganico torna la tradizione: il 9 agosto la 44ª Sagra della Carne di Capra e la 35ª Sagra della Musciska

Giunta alla sua quarantaquattresima e trentacinquesima edizione, la manifestazione rappresenta un patrimonio di storia, identità e convivialità

Sagra della Carne di Capria e Sagra della Musciska - Pro Loco Rignano Garganico

Sagra della Carne di Capria e Sagra della Musciska - Pro Loco Rignano Garganico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Gargano // Manfredonia //

La Pro Loco di Rignano Garganico è lieta di annunciare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate rignanese: domenica 9 agosto 2026, a partire dalle ore 19:30, in Largo Portagrande, si terranno la 44ª Sagra della Carne di Capra e la 35ª Sagra della Musciska, una manifestazione unica che celebra i sapori più autentici della tradizione garganica.

Giunta alla sua quarantaquattresima e trentacinquesima edizione, la manifestazione rappresenta un patrimonio di storia, identità e convivialità. Da oltre quarant’anni richiama visitatori, appassionati e curiosi desiderosi di riscoprire ricette tramandate di generazione in generazione e prodotti che raccontano l’anima del territorio, contribuendo a preservare una cultura gastronomica profondamente legata alle radici rurali e pastorali del Gargano.

Per l’occasione sarà proposto un menù completo che celebra le eccellenze della cucina locale: Orecchiette con Sugo con Carne di Musciska Capra Garganica Acqua e SaleCaciocavallo PodolicoInsalataPaneDolce, accompagnati da Vino e Acqua.

Ad arricchire la serata sarà la musica dal vivo, che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera di festa, trasformando Largo Portagrande in un luogo di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Puglia, nell’ambito dell’Avviso pubblico 2026 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Lococon la collaborazione del Comune di Rignano Garganico e dell’Ente Parco Nazionale del Gargano. Un sostegno che conferma l’importanza della manifestazione quale occasione di promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e turistico del territorio.

Con questa iniziativa, la Pro Loco rinnova il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni locali, confermando il valore di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per cittadini, visitatori e turisti, contribuendo a far conoscere le eccellenze di Rignano Garganico e del Gargano.

L’invito è rivolto a cittadini, visitatori e turisti: appuntamento domenica 9 agosto 2026, a partire dalla sera, in Largo Portagrande, per vivere insieme una delle manifestazioni simbolo dell’estate rignanese, all’insegna del gusto, della tradizione e dell’ospitalità.

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