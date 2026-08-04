Bari, si insedia la nuova prefetta Rossana Riflesso: «La sicurezza passa anche dall’educazione»

BARI – «La sicurezza non può più essere intesa solo come una maggiore presenza delle forze dell’ordine e come un controllo stringente del territorio. Dobbiamo realizzarla tutti insieme e passa anche attraverso l’educazione e la comunicazione con i giovani».

È questo uno dei messaggi lanciati dalla nuova prefetta di Bari, Rossana Riflesso, nel giorno del suo insediamento, durante l’incontro con la stampa.

La prefetta ha posto l’accento sulla necessità di un approccio alla sicurezza che non si limiti all’attività di controllo e prevenzione delle forze dell’ordine, ma coinvolga istituzioni, comunità e soprattutto le nuove generazioni.

«Proverò a chiedere rinforzi»

Tra le questioni affrontate anche quella relativa alla disponibilità di personale e alla necessità di eventuali rinforzi per le forze dell’ordine sul territorio barese. Alla domanda sulla possibilità di chiedere ulteriori uomini al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Riflesso ha risposto: «Vediamo, io ci proverò sempre».

Un tema che si inserisce nel più ampio confronto sulla sicurezza urbana del capoluogo pugliese, anche alla luce degli episodi di violenza registrati nelle ultime settimane.

Il caso della 26enne aggredita al parco Rossani

La nuova prefetta ha definito «orribile» l’immagine della 26enne aggredita nei giorni scorsi al parco Rossani, episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli spazi pubblici cittadini. Riflesso ha annunciato che affronterà presto il tema della sicurezza urbana con il sindaco di Bari Vito Leccese, con l’obiettivo di individuare una linea condivisa tra le istituzioni.

«Di sicurezza urbana parlerò a breve con il sindaco Leccese e troveremo un punto di incontro su tutto», ha spiegato.

Movida, «è un’opportunità ma va governata»

Un altro tema centrale è quello della movida, che in alcuni quartieri della città continua a generare tensioni e proteste da parte dei residenti. Secondo la prefetta, però, la movida rappresenta anche un’opportunità per il territorio, a condizione che venga gestita nel rispetto delle diverse esigenze. «È un’opportunità, ma va governata», ha affermato Riflesso, sottolineando come esistano interessi differenti da conciliare.

«Ho visto realtà nelle quali la movida non esiste e i ragazzi vanno via, i turisti vanno via. Ci sono interessi contrapposti che vanno rispettati», ha aggiunto.

Assalti ai bancomat, «faremo quello che è necessario»

Nel corso dell’incontro con la stampa si è parlato anche della recrudescenza degli assalti agli sportelli bancomat, fenomeno che interessa diverse aree della Puglia e, in particolare, il nord della regione e la provincia di Bari. «È una caratteristica di tutta la Puglia, soprattutto della parte nord e della provincia di Bari. Faremo quello che è necessario in collaborazione con la magistratura», ha dichiarato la prefetta.

Il contrasto al fenomeno richiederà dunque un coordinamento tra forze dell’ordine, istituzioni e autorità giudiziaria, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto.

Il ruolo nella prevenzione antimafia

Infine, Riflesso ha affrontato il tema del proprio ruolo nell’ambito della prevenzione antimafia, sottolineando l’importanza del monitoraggio dell’attività degli enti locali. «Al di là dei compiti della magistratura – ha spiegato – il mio compito è quello del monitoraggio dei Comuni, per cogliere i segnali più banali che possono però essere significativi».

Con queste parole la nuova prefetta ha delineato le priorità del proprio mandato, ponendo al centro sicurezza, prevenzione, collaborazione istituzionale e attenzione alle giovani generazioni, in un territorio chiamato ad affrontare fenomeni diversi, dalla criminalità organizzata alla sicurezza urbana, fino alla gestione della movida e degli spazi pubblici.

Lo riporta l’ANSA