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AUTO Barletta, sfregiata l’auto di una donna disabile: incisa sul cofano la scritta “disabile”

Il veicolo era parcheggiato sul lungomare di Ponente. Il sindaco Cosimo Cannito: «Gesto vile e inaccettabile»

Barletta, sfregiata l’auto di una donna disabile: incisa sul cofano la scritta “disabile”

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Barletta // Cronaca //

BARLETTA – Un gesto offensivo e vandalico ai danni di una donna con disabilità. È quanto accaduto sul lungomare di Ponente di Barletta, dove l’auto della donna, regolarmente parcheggiata, è stata danneggiata con una scritta incisa sul cofano: “disabile”.

L’episodio è stato reso noto dal Comune di Barletta, che ha espresso una ferma condanna per quanto accaduto, definendo il gesto «vile e inaccettabile».

«Vedere la propria auto rigata con la scritta “disabile” è un atto ignobile che lede non solo la dignità della persona che lo subisce, ma l’intera comunità di appartenenza», ha dichiarato il sindaco Cosimo Cannito.

Il primo cittadino ha sottolineato come episodi di questo tipo rappresentino una grave forma di inciviltà e siano incompatibili con i valori di rispetto e inclusione.

«Barletta riconosce da sempre, sostenendoli, i valori di inclusione, solidarietà e rispetto reciproco. Atti di inciviltà come questo, benché isolati, offendono la coscienza civile collettiva e non possono essere ammessi», ha aggiunto Cannito.

L’Amministrazione comunale ha quindi espresso vicinanza alla donna e ai suoi familiari, ribadendo l’impegno nella tutela dei diritti e nel contrasto a ogni forma di discriminazione.

«Nell’esprimere sinceri sentimenti di solidale vicinanza alla vittima e ai suoi familiari – ha concluso il sindaco – l’Amministrazione ribadisce il proprio impegno quotidiano nella difesa dei diritti collettivi e nella tutela di chi deve misurarsi con ostacoli e difficoltà, promuovendo, in risposta all’intolleranza, la cultura dell’inclusione e contrastando vigorosamente qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia».

L’episodio riporta così l’attenzione sul tema del rispetto degli spazi e dei diritti delle persone con disabilità, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da una forte presenza di cittadini e turisti sul litorale barlettano.

Lo riporta l’ANSA

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