Bilancio, la Giunta di Manfredonia adegua il Piano esecutivo di gestione 2026-2028

Approvate le variazioni delle entrate e delle spese dopo l’assestamento generale e la verifica degli equilibri finanziari

MANFREDONIA – La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’adeguamento del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, recependo le variazioni introdotte con l’assestamento generale del bilancio e con la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari per l’esercizio 2026.

Il provvedimento è stato adottato nella seduta del 3 agosto con la deliberazione numero 176. L’atto interviene sulla parte relativa alle entrate e alle spese, sia in termini di competenza sia di cassa, e aggiorna anche il Piano delle performance inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione.

Il Piano esecutivo di gestione, comunemente indicato come PEG, è lo strumento con cui le risorse stanziate nel bilancio vengono assegnate ai dirigenti e ai diversi settori dell’Ente. Attraverso il PEG, gli obiettivi approvati dagli organi politici vengono tradotti in capitoli di entrata e di spesa e collegati alle responsabilità gestionali dei singoli uffici.

L’adeguamento approvato dalla Giunta deriva dalla deliberazione del Consiglio comunale numero 43 del 30 luglio, riguardante l’assestamento generale del Bilancio 2026-2028 e la salvaguardia degli equilibri per l’anno in corso.

L’atto ripercorre il complesso percorso di programmazione finanziaria seguito dal Comune. Il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 era stato approvato dal Consiglio comunale il 27 febbraio, insieme alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione. Il successivo 23 marzo, la Giunta aveva approvato il Piano esecutivo di gestione.

Nel corso dei mesi, tuttavia, il bilancio e il PEG sono stati interessati da numerosi aggiornamenti. Tra questi figurano variazioni urgenti, variazioni compensative tra capitoli, il riaccertamento ordinario dei residui, l’approvazione del rendiconto 2025 e diverse modifiche alle annualità 2026, 2027 e 2028.

Uno dei dati finanziari più rilevanti richiamati nella deliberazione è il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, quantificato in 87 milioni 246mila 145 euro. La cifra è composta da 43,66 milioni di euro accantonati, 37,28 milioni vincolati, 177mila euro destinati agli investimenti e una parte disponibile di poco superiore a 6,1 milioni di euro.

La presenza di un risultato di amministrazione elevato non significa, tuttavia, che l’intera somma sia liberamente utilizzabile. Una parte consistente è infatti accantonata o vincolata a specifiche finalità, mentre solo la quota definita disponibile può essere impiegata nel rispetto delle norme contabili e delle condizioni finanziarie dell’Ente.

La deliberazione richiama anche il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato nel 2019. Tale elemento resta centrale nella gestione economica del Comune e rende particolarmente importante la verifica periodica degli equilibri tra entrate e spese.

L’assestamento generale è uno dei principali controlli previsti dalla normativa degli enti locali. Consente di verificare l’andamento delle previsioni di bilancio, correggere eventuali scostamenti e garantire che le spese continuino a essere sostenibili rispetto alle entrate disponibili.

Dopo l’approvazione dell’assestamento da parte del Consiglio, la Giunta deve procedere all’aggiornamento operativo del PEG. In questo modo, le nuove previsioni finanziarie vengono trasferite ai capitoli gestiti dagli uffici comunali.

Le variazioni approvate riguardano tutte le annualità del triennio e sono articolate in sei allegati: entrate 2026, entrate 2027, entrate 2028, spese 2026, spese 2027 e spese 2028. I prospetti costituiscono parte integrante della deliberazione, ma i relativi importi di dettaglio non risultano riportati nel testo principale dell’atto.

La Giunta ha acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del dirigente del Settore economico-finanziario e ha approvato la proposta con voto unanime.

Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile. Da questo momento, i dirigenti comunali possono operare sulla base delle nuove dotazioni finanziarie assegnate e degli obiettivi aggiornati, nel rispetto dei limiti e delle finalità stabiliti dal bilancio assestato.

L’atto costituisce quindi un passaggio essenzialmente tecnico e gestionale, ma fondamentale per assicurare la continuità dell’attività amministrativa e mantenere sotto controllo gli equilibri economico-finanziari dell’Ente.