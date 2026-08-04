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Home // Cerignola // Campomarino, trovato morto Michele Fortarezza: era originario di Cerignola

MICHELE FORTAREZZA Campomarino, trovato morto Michele Fortarezza: era originario di Cerignola

Per diversi giorni, circa un centinaio di persone tra forze dell’ordine, volontari e soccorritori sono state impegnate nelle ricerche

Campomarino, trovato morto Michele Fortarezza: l’81enne era originario di Cerignola

ph AntennaSud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Cerignola // Cronaca //

Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Michele Fortarezza, 81 anni, originario di Cerignola, in provincia di Foggia, scomparso sabato scorso dopo essersi allontanato da casa in bicicletta.

Il corpo senza vita dell’anziano è stato individuato poco dopo le 12 di oggi in una zona impervia di Campomarino Lido, alle spalle di un distributore di carburanti e nelle vicinanze della strada statale 16.

A fare la tragica scoperta sono stati i soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca. Il cadavere dell’uomo si trovava nascosto tra la vegetazione, in un’area difficilmente accessibile.

La scomparsa di Fortarezza era stata denunciata dai familiari nella serata di sabato ai Carabinieri, facendo scattare le ricerche sul territorio.

Nella giornata di ieri la Prefettura di Campobasso aveva diffuso un appello per chiedere la collaborazione della cittadinanza, pubblicando anche una fotografia dell’81enne e invitando chiunque avesse informazioni utili a contattare le autorità.

Per diversi giorni, circa un centinaio di persone tra forze dell’ordine, volontari e soccorritori sono state impegnate nelle ricerche, concentrate soprattutto nell’area in cui l’uomo era stato visto l’ultima volta.

Fortarezza, residente a Torino, era arrivato recentemente a Campomarino, dove possedeva un appartamento e trascorreva alcuni periodi.

Il ritrovamento del corpo apre ora la fase degli accertamenti per ricostruire con precisione le circostanze della morte. Saranno gli esami e le verifiche delle autorità competenti a chiarire le cause del decesso.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i familiari e nella comunità di origine dell’uomo, Cerignola, dove Fortarezza era conosciuto.

Lo riporta AntennaSud.it

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