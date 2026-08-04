MANFREDONIA – Tra i protagonisti del Villaggio dello Street Food di Ciambò – Manfredonia Fish Fest 2026 c’è stato 71043 – Nati nella Meraviglia, il progetto ideato da Tonia Campanella che, in poco tempo, si è affermato come una delle realtà più dinamiche nella promozione dell’identità territoriale di Manfredonia.

Nato con l’obiettivo di raccontare la città attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e le sue eccellenze, 71043 prende il nome dal codice di avviamento postale della città sipontina e ha costruito una rete di produttori, artigiani e attività locali unite dalla volontà di valorizzare il Gargano.

All’interno della manifestazione dedicata al mare e alla cultura gastronomica, il progetto ha presentato una degustazione che ha conquistato il pubblico: torroncino di Nella, mini ostia piena del Gargano del Forno Moretti e un amaro a scelta della selezione Essenza Garganica, proposti al prezzo simbolico di 5 euro. Un percorso del gusto semplice ma ricercato, pensato per raccontare il territorio attraverso prodotti autentici e fortemente identitari.

Accanto a 71043, protagonista dello stand è stata anche Slow Food Manfredonia, partner dell’iniziativa e da sempre impegnata nella tutela delle produzioni locali e della cultura alimentare del territorio. Una collaborazione che ha saputo coniugare promozione, qualità e sostenibilità, in perfetta sintonia con la filosofia di Ciambò, evento nato per valorizzare il patrimonio ittico ed enogastronomico della città.

Il progetto 71043, guidato da Tonia Campanella, continua infatti a distinguersi come un vero laboratorio di valorizzazione territoriale. Non solo eventi, ma un percorso che mette in rete imprese, produttori e operatori locali, trasformando le eccellenze di Manfredonia in strumenti di promozione turistica e culturale. Lo slogan “Nati nella Meraviglia” sintetizza questa visione: fare del territorio il protagonista di un racconto che unisce gusto, identità e accoglienza.

Lo stand è stato tra i più frequentati del Villaggio dello Street Food, confermando il crescente interesse verso un modello di promozione che punta sulle produzioni locali e sulla capacità di fare rete tra le realtà del territorio.

Nella foto, da sinistra, Luigia Ciuffreda, presidente di Slow Food Manfredonia, Rocco Afferrante, produttore di Essenza Garganica, l’imprenditore Rudy D’Ambrosio e Tonia Campanella, ideatrice del progetto 71043 – Nati nella Meraviglia, insieme ai collaboratori dello stand che hanno animato una delle esperienze gastronomiche più apprezzate dell’edizione 2026 di Ciambò – Manfredonia Fish Fest. (messaggio promozionale)