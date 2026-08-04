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Home // Manfredonia // Ciambò, 71043 protagonista del Villaggio dello Street Food: il progetto di Tonia Campanella mostra l’identità di Manfredonia

71043 TONIA Ciambò, 71043 protagonista del Villaggio dello Street Food: il progetto di Tonia Campanella mostra l’identità di Manfredonia

All'interno della manifestazione dedicata al mare e alla cultura gastronomica, il progetto ha presentato una degustazione che ha conquistato il pubblico

Nella foto, da sinistra, Luigia Ciuffreda, presidente di Slow Food Manfredonia, Rocco Afferrante, produttore di Essenza Garganica, l'imprenditore Rudy D'Ambrosio e Tonia Campanella, ideatrice del progetto 71043 – Nati nella Meraviglia

Nella foto, da sinistra, Luigia Ciuffreda, presidente di Slow Food Manfredonia, Rocco Afferrante, produttore di Essenza Garganica, l'imprenditore Rudy D'Ambrosio e Tonia Campanella, ideatrice del progetto 71043 – Nati nella Meraviglia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Tra i protagonisti del Villaggio dello Street Food di Ciambò – Manfredonia Fish Fest 2026 c’è stato 71043 – Nati nella Meraviglia, il progetto ideato da Tonia Campanella che, in poco tempo, si è affermato come una delle realtà più dinamiche nella promozione dell’identità territoriale di Manfredonia.

Nato con l’obiettivo di raccontare la città attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e le sue eccellenze, 71043 prende il nome dal codice di avviamento postale della città sipontina e ha costruito una rete di produttori, artigiani e attività locali unite dalla volontà di valorizzare il Gargano.

All’interno della manifestazione dedicata al mare e alla cultura gastronomica, il progetto ha presentato una degustazione che ha conquistato il pubblico: torroncino di Nella, mini ostia piena del Gargano del Forno Moretti e un amaro a scelta della selezione Essenza Garganica, proposti al prezzo simbolico di 5 euro. Un percorso del gusto semplice ma ricercato, pensato per raccontare il territorio attraverso prodotti autentici e fortemente identitari.

Accanto a 71043, protagonista dello stand è stata anche Slow Food Manfredonia, partner dell’iniziativa e da sempre impegnata nella tutela delle produzioni locali e della cultura alimentare del territorio. Una collaborazione che ha saputo coniugare promozione, qualità e sostenibilità, in perfetta sintonia con la filosofia di Ciambò, evento nato per valorizzare il patrimonio ittico ed enogastronomico della città.

Il progetto 71043, guidato da Tonia Campanella, continua infatti a distinguersi come un vero laboratorio di valorizzazione territoriale. Non solo eventi, ma un percorso che mette in rete imprese, produttori e operatori locali, trasformando le eccellenze di Manfredonia in strumenti di promozione turistica e culturale. Lo slogan “Nati nella Meraviglia” sintetizza questa visione: fare del territorio il protagonista di un racconto che unisce gusto, identità e accoglienza.

Lo stand è stato tra i più frequentati del Villaggio dello Street Food, confermando il crescente interesse verso un modello di promozione che punta sulle produzioni locali e sulla capacità di fare rete tra le realtà del territorio.

Nella foto, da sinistra, Luigia Ciuffreda, presidente di Slow Food Manfredonia, Rocco Afferrante, produttore di Essenza Garganica, l’imprenditore Rudy D’Ambrosio e Tonia Campanella, ideatrice del progetto 71043 – Nati nella Meraviglia, insieme ai collaboratori dello stand che hanno animato una delle esperienze gastronomiche più apprezzate dell’edizione 2026 di Ciambò – Manfredonia Fish Fest. (messaggio promozionale)

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