Compra un Gratta&Vinci da 10 euro, esce dal tabacchi e rientra subito: «Me ne dai 100mila?»

PESCARA – È entrato nella tabaccheria come aveva fatto decine, forse centinaia di volte. Ha acquistato il suo Gratta e Vinci preferito, un “Numerissimi” da 10 euro, è uscito dal locale, ha grattato il biglietto e, pochi istanti dopo, è rientrato con una domanda che ha lasciato tutti senza parole: «Che mi dai 100mila euro?».

Per qualche secondo i titolari del Bar Tabaccheria Stube 1968, in viale Guglielmo Marconi a Pescara, hanno pensato a uno scherzo. Una battuta estiva, una provocazione tra clienti abituali. Invece era tutto vero. Il tagliando appena acquistato aveva regalato al fortunato giocatore una vincita da 100mila euro, una di quelle destinate a cambiare, almeno in parte, la quotidianità di chi le realizza.

La vicenda, raccontata da Il Messaggero, si è verificata nella mattinata di inizio agosto e ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando curiosità e incredulità.

L’incredulità dei gestori

A ricordare quei momenti è Lucio Marinelli, uno dei titolari dell’attività commerciale.

«Quando ci ha detto “mi dai 100mila euro?” siamo rimasti spiazzati. Abbiamo pensato subito che stesse scherzando. Poi la ragazza ha preso il biglietto, lo ha inserito nel terminale e sullo schermo è comparsa la dicitura che confermava la vincita prenotabile in banca».

Nemmeno a quel punto l’incredulità era svanita del tutto.

«In situazioni del genere – racconta Marinelli – viene quasi spontaneo pensare a un errore del sistema o del terminale. Invece era tutto regolare. Il biglietto era realmente vincente».

Il protagonista della fortunata vincita è un uomo sulla cinquantina, cliente storico della tabaccheria. Non si tratta di un giocatore occasionale, ma di un habitué che, quando decide di tentare la fortuna, sceglie praticamente sempre lo stesso tagliando. «È un nostro affezionato cliente – raccontano dal locale –. Viene spesso e compra quasi sempre un “Numerissimi” da 10 euro. Questa volta la fortuna ha deciso di premiarlo».

Un’abitudine consolidata che, almeno questa volta, si è trasformata in una soddisfazione enorme. Dopo aver scoperto la vincita, l’uomo è tornato immediatamente all’interno dell’esercizio, ancora incredulo, per chiedere conferma di quanto aveva appena visto sul biglietto.

Per vincite di questo importo non è possibile ottenere il pagamento direttamente nella ricevitoria. Il terminale ha infatti restituito la dicitura “vincita prenotabile in banca”, passaggio previsto per i premi più consistenti, che vengono liquidati attraverso le procedure ufficiali predisposte dal concessionario. Una verifica che ha fugato ogni dubbio e confermato definitivamente che il biglietto era autentico e vincente.

Le vincite ai Gratta e Vinci continuano periodicamente a regalare storie sorprendenti in tutta Italia. Molte restano anonime, altre diventano rapidamente di dominio pubblico grazie al racconto dei titolari delle ricevitorie, spesso testimoni delle emozioni dei vincitori nei primi istanti dopo la scoperta del premio.

In questo caso a colpire è stata soprattutto la spontaneità della reazione del cinquantenne, rientrato nel locale con una frase pronunciata quasi incredulo, come se cercasse una conferma a qualcosa che sembrava impossibile.

Per i gestori del Bar Tabaccheria Stube 1968 resterà una giornata difficile da dimenticare. Per il fortunato cliente, invece, sarà probabilmente ricordata come una delle mattine più fortunate della sua vita: dieci euro trasformati, nel giro di pochi minuti, in una vincita da 100mila euro.

Un episodio che conferma come, dietro un semplice biglietto acquistato quasi per abitudine, possa nascondersi una sorpresa capace di cambiare improvvisamente la giornata – e, in alcuni casi, anche il futuro – di chi decide di affidarsi alla fortuna. Lo riporta leggo.it