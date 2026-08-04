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DANNI Foggia, 25 famiglie senz’acqua sulla Strada Comunale 17: vertice con AQP, lavori entro Natale

La rete idrica della zona avrebbe riportato gravi danneggiamenti durante l’evento alluvionale di marzo

Foggia, 25 famiglie senz’acqua sulla Strada Comunale 17: vertice con AQP, lavori entro Natale

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Venticinque famiglie della Strada Comunale 17 sono ancora alle prese con una situazione di emergenza idrica a seguito dei danni provocati dall’alluvione dello scorso marzo. Dopo mesi di disagi e sollecitazioni, si è svolto il 3 agosto, nella sede di Acquedotto Pugliese (AQP), un incontro per fare il punto sulla situazione e definire i tempi necessari al ripristino del servizio.

Al vertice hanno partecipato il consigliere comunale Ciruolo, accompagnato dall’assessore Galasso, mentre per Acquedotto Pugliese erano presenti il dirigente D’Ascoli, l’ingegnere Amoroso e altri tecnici dell’ente.

La rete idrica della zona avrebbe riportato gravi danneggiamenti durante l’evento alluvionale di marzo, lasciando le famiglie interessate senza un regolare approvvigionamento idrico e costringendole ad affrontare una situazione di forte disagio protrattasi per mesi.

Nel corso dell’ultimo mese, il consigliere Ciruolo ha seguito la vicenda attraverso una serie di interlocuzioni e sollecitazioni con AQP, con l’obiettivo di individuare una soluzione definitiva al problema.

L’impegno per il ripristino entro Natale

Al termine dell’incontro sarebbe stato definito un impegno per completare l’iter amministrativo e procedere con gli interventi necessari al ripristino dell’approvvigionamento idrico entro il periodo delle festività natalizie.

La tempistica indicata rappresenta, dunque, il principale punto emerso dal confronto tra i rappresentanti dell’amministrazione e i tecnici di Acquedotto Pugliese.

«Questo è il valore di una politica fatta di presenza, ascolto e lavoro quotidiano. Non slogan, ma impegno costante per dare risposte concrete ai cittadini», ha commentato il consigliere Ciruolo al termine dell’incontro.

L’attenzione resta ora concentrata sui prossimi passaggi amministrativi e tecnici, necessari per arrivare all’apertura del cantiere e alla successiva conclusione dei lavori. Per le 25 famiglie della Strada Comunale 17 l’obiettivo è tornare a disporre di un servizio idrico regolare entro la fine dell’anno.

Lo riporta FoggiaToday.it

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