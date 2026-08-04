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Home // Cronaca // Foggia, controlli interforze nel Quartiere Ferrovia: un arresto per spaccio, tre segnalati per droga

FOGGIA FERROVIA Foggia, controlli interforze nel Quartiere Ferrovia: un arresto per spaccio, tre segnalati per droga

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, tre persone sono state sanzionate per detenzione di droga a uso personale e saranno segnalate alla Prefettura di Foggia

Foggia punta sul Quartiere Ferrovia: il mercatino dell’antiquariato diventa leva stabile di rigenerazione urbana

Foggia, quartiere ferrovia - archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Proseguono i controlli straordinari delle forze dell’ordine nel Quartiere Ferrovia. Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha coordinato un’attività interforze ad alto impatto, con la partecipazione di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, finalizzata al contrasto della criminalità e al rafforzamento della sicurezza nell’area.

L’operazione ha interessato anche la stazione ferroviaria. Nel corso dei servizi sono state identificate 170 persone, controllati 55 veicoli ed effettuate verifiche in quattro attività commerciali, tutte risultate in regola.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, tre persone sono state sanzionate per detenzione di droga a uso personale e saranno segnalate alla Prefettura di Foggia. Un altro soggetto è stato invece denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e porto di un coltello a scatto.

Nel corso dei controlli è stato inoltre individuato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, che è stato affidato all’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione.

L’attività rientra nel piano di controlli straordinari predisposto per il Quartiere Ferrovia, una delle aree della città maggiormente interessate da interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità.

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