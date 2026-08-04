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STADIO Foggia, il rosso e il nero tornano a colorare lo stadio Pino Zaccheria

Proseguono i lavori di tinteggiatura delle Curve Nord e Sud e di alcune porzioni della Tribuna Est

Foggia, il rosso e il nero tornano a colorare lo stadio Pino Zaccheria

Foggia, il rosso e il nero tornano a colorare lo stadio Pino Zaccheria

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Foggia // Sport //

FOGGIA – Il rosso e il nero tornano a riempire gli spalti dello stadio Pino Zaccheria. Sono in corso gli interventi di tinteggiatura dell’anello superiore delle Curve Nord e Sud e di alcune porzioni della Tribuna Est, nelle aree prive di seggiolini.

Un intervento finalizzato a restituire maggiore identità e riconoscibilità all’impianto sportivo, attraverso i colori simbolo del Calcio Foggia 1920 e della città.

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Presenti l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, il presidente della Commissione consiliare Sport Italo Pontone e il presidente del Calcio Foggia 1920 Gennaro Casillo.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, l’intervento sarà completato entro il 15 agosto, in tempo per la gara di Coppa Italia Foggia-Altamura.

La sfida si disputerà a porte chiuse, ma il nuovo colpo d’occhio dello Zaccheria accompagnerà comunque idealmente la squadra nel primo appuntamento ufficiale della stagione.

Il ritorno dei colori rossoneri sugli spalti rappresenta anche un elemento di identità per una piazza storicamente legata alla propria squadra e al proprio stadio.

L’obiettivo è dunque quello di riconsegnare alla città uno Zaccheria sempre più riconoscibile e vicino all’immagine del Foggia, con i lavori che proseguiranno nei prossimi giorni fino al completamento dell’intervento previsto per metà agosto.

Foggia, il rosso e il nero tornano a colorare lo stadio Pino Zaccheria
Foggia, il rosso e il nero tornano a colorare lo stadio Pino Zaccheria

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