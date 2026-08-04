Foggia, pubblicato l’avviso per la nomina del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

FOGGIA – È stato pubblicato oggi, 4 agosto 2026, sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Foggia, l’Avviso pubblico per la nomina del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente per il triennio 2026-2029.

La procedura è finalizzata ad acquisire le disponibilità dei professionisti interessati alla candidatura, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Possono presentare la propria candidatura esclusivamente i soggetti regolarmente iscritti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. Gli interessati dovranno trasmettere l’istanza, compilata secondo lo schema allegato all’Avviso e contenente i dati anagrafici e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre le ore 12 del 21 agosto 2026.

Modalità di presentazione

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo:

protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse ai fini della nomina di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Foggia per anni tre”.

Non saranno prese in considerazione le candidature trasmesse con modalità differenti da quelle indicate nell’Avviso, pervenute oltre il termine stabilito oppure già inviate prima della pubblicazione dell’Avviso pubblico.

Documentazione richiesta

Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata dalla relativa scansione in formato PDF, dovranno essere allegati:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto.

Il Comune precisa inoltre che l’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla procedura.

La procedura consentirà quindi all’Amministrazione comunale di individuare il professionista chiamato a ricoprire la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio 2026-2029, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dalla normativa.