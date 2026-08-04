MANFREDONIA – Un pomeriggio al mare si è trasformato in un’esperienza amara per un gruppo di ragazzi, vittime di un furto sulla spiaggia libera situata davanti al Castello di Manfredonia.

L’episodio si sarebbe verificato ieri, 3 agosto, tra le 15 e le 16, quando ignoti avrebbero portato via tre zaini lasciati sull’arenile. All’interno vi erano effetti personali, tra cui vestiti, teli mare, telefoni cellulari e, soprattutto, un paio di occhiali da vista, indispensabili per uno dei giovani coinvolti.

«Siamo profondamente amareggiati e arrabbiati per quanto accaduto – raccontano le vittime –. Oltre al danno materiale, fa male pensare che sia stato portato via anche un oggetto essenziale come un paio di occhiali da vista». L’appello è rivolto direttamente agli autori del gesto, affinché dimostrino almeno un minimo di senso civico restituendo gli occhiali, anche semplicemente lasciandoli in un punto facilmente visibile lungo il corso cittadino, dove possano essere recuperati.

Chiunque dovesse notare gli zaini o gli occhiali è invitato a segnalarlo commentando il post o contattando la redazione.

Gli zaini rubati sono: due di colore nero, di cui uno Adidas; uno Seven di colore blu e nero. Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi utile per consentire ai proprietari di recuperare almeno parte degli oggetti sottratti.