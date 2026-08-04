FOGGIA – Rafforzare la prevenzione e migliorare il coordinamento tra istituzioni per contrastare gli incendi boschivi sul Gargano. È questo l’obiettivo del tavolo tecnico convocato dal prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, che ha avviato un percorso condiviso destinato a diventare permanente per affrontare un fenomeno che, anche quest’anno, sta colpendo con particolare intensità il territorio garganico.

L’incontro, presieduto dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, ha visto la partecipazione della senatrice Fallucchi, promotrice dell’iniziativa dopo i gravi incendi del 26 luglio, insieme ai rappresentanti della Regione Puglia – Dipartimento Protezione Civile, della Provincia di Foggia, del Comune di Peschici, dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e dell’ARIF.

Nel corso della riunione è stato evidenziato come il dispositivo antincendio attualmente in campo presenti importanti novità operative. Tra queste figurano il potenziamento del monitoraggio attraverso l’impiego di droni da parte dei Carabinieri Forestali, l’aumento dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), la disponibilità di due elicotteri regionali – uno dei quali operativo dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia – con funzioni complementari ai Canadair, il presidio stagionale dei Vigili del Fuoco di Mandrione e una vasca di approvvigionamento idrico realizzata nel Parco del Gargano.

Secondo quanto emerso dal tavolo, questo assetto ha consentito di affrontare un numero di incendi già superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, le istituzioni hanno condiviso la necessità di affiancare alle attività di spegnimento e repressione una strategia strutturale di prevenzione.

L’obiettivo è utilizzare le risorse già stanziate da Regione e Governo per programmare, al termine del periodo di massima pericolosità degli incendi, interventi di manutenzione e mitigazione del rischio, come la pulizia del sottobosco e la realizzazione di fasce tagliafuoco.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato come la vulnerabilità del Gargano e la scarsa manutenzione di alcune aree boscate rappresentino fattori di rischio che richiedono una pianificazione condivisa. È stata ribadita l’esigenza di superare interventi frammentati, considerato che gli incendi possono propagarsi rapidamente da un territorio all’altro, rendendo indispensabile un coordinamento costante tra gli enti coinvolti.

Tra le priorità individuate figura anche una più razionale distribuzione di uomini e mezzi nelle aree maggiormente esposte al rischio.

Al termine della riunione, tutti i soggetti istituzionali si sono impegnati a elaborare proposte operative nei rispettivi ambiti di competenza, con l’obiettivo di definire una strategia comune che sarà approfondita nei prossimi incontri del tavolo tecnico, che il prefetto Grieco ha deciso di rendere permanente. I lavori riprenderanno alla fine del mese di agosto.