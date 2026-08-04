FOGGIA – Un tavolo tecnico permanente per affrontare in modo strutturale la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi sul Gargano. È il risultato dell’iniziativa promossa in Prefettura a Foggia, accolta dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, che ha risposto alla richiesta avanzata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.

«Esprimo il mio apprezzamento al prefetto per aver accolto con immediatezza la richiesta di istituire un Tavolo tecnico permanente dedicato alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi che hanno duramente colpito il Gargano», ha dichiarato la parlamentare.

L’incontro, presieduto dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Regione Puglia – Dipartimento della Protezione Civile, della Provincia di Foggia, del Comune di Peschici, del Gruppo Carabinieri Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e dell’ARIF.

Per Fallucchi, la convocazione del tavolo rappresenta «un primo passo importante», ma la sfida è quella di trasformarlo in uno strumento stabile di programmazione e coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte.

L’obiettivo è superare la frammentazione degli interventi attraverso una strategia condivisa che definisca responsabilità, modalità operative e priorità comuni, rendendo più efficace l’utilizzo delle risorse disponibili e la pianificazione degli interventi sul territorio.

Secondo la senatrice, il nuovo organismo dovrà inoltre elaborare proposte operative e normative per rafforzare gli strumenti di prevenzione e favorire una maggiore collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali e cittadini.

«Il Gargano non può più permettersi di rincorrere le emergenze. È il momento di cambiare metodo, facendo sistema e assumendo decisioni condivise», ha concluso Fallucchi, sottolineando la necessità di una governance unitaria e di un coordinamento costante per garantire una tutela concreta e duratura del patrimonio ambientale dell’area.