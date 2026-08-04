Prosegue oggi, martedì 4 agosto, il percorso di “Libri e Trasonne – Il Festival della Letteratura”, la rassegna promossa dal Comune di Sant’Agata di Puglia in collaborazione con la libreria Ubik di Foggia. Alle 18:30, nella Terrazza del Marchese, sarà ospite il giornalista e scrittore Pino Aprile, che presenterà il suo ultimo libro “La fine dell’uomo sapiens”. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Saverio Serlenga, mentre l’incontro sarà introdotto dal sindaco Pietro Bove. Alla serata prenderà parte anche l’animatore culturale Roberto De Candia.

Tra i più noti saggisti italiani, Pino Aprile ha legato il proprio nome a opere che hanno alimentato il dibattito pubblico sulla storia e sull’identità del Mezzogiorno. Giornalista di lunga esperienza, già vicedirettore di Oggi e direttore di Gente, negli ultimi anni ha affiancato all’attività editoriale un’intensa presenza sul territorio attraverso incontri, conferenze e iniziative culturali dedicate ai temi della memoria, dell’attualità e delle trasformazioni della società contemporanea.

Con “La fine dell’uomo sapiens” lo scrittore propone una riflessione sul futuro dell’umanità in un’epoca segnata da cambiamenti tecnologici sempre più rapidi, dall’intelligenza artificiale e dalle grandi sfide ambientali. Il volume affronta interrogativi che riguardano il rapporto tra progresso scientifico, responsabilità collettiva e destino dell’uomo, offrendo ai lettori spunti di confronto destinati ad accompagnare il dialogo con l’autore. “La presenza di Pino Aprile arricchisce ulteriormente il programma del nostro festival con una voce autorevole del giornalismo e della saggistica italiana”, dichiara il sindaco Pietro Bove.

“I suoi libri hanno saputo coinvolgere migliaia di lettori affrontando temi che invitano alla riflessione e al confronto. Anche questo appuntamento offrirà al pubblico l’occasione di incontrare un autore capace di stimolare il dibattito attraverso idee e punti di vista che guardano al presente e al futuro. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a una serata che conferma la volontà di fare della cultura uno dei punti di forza dell’estate santagatese.” L’incontro con Pino Aprile rappresenta il terzo appuntamento della quarta edizione di “Libri e Trasonne”, manifestazione che fino al 12 agosto continuerà ad accogliere a Sant’Agata di Puglia alcuni tra i principali protagonisti del panorama culturale nazionale.