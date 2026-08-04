Manfredonia, al via gli abbonamenti agevolati per la sosta a pagamento: domande fino al 3 settembre

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha aperto i termini per la richiesta degli abbonamenti agevolati per la sosta a pagamento, che potranno essere presentate dal 3 agosto al 3 settembre 2026.

I cittadini interessati dovranno compilare l’apposita istanza e allegare la documentazione richiesta. La domanda potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo publiservizi@pec.it oppure consegnata direttamente allo Sportello Publiservizi, in Corso Roma 13.

Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura:

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 ;

; martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Le nuove tariffe

Contestualmente, il Comune ha reso note le nuove tariffe degli abbonamenti per la sosta:

Abbonamento ordinario mensile (senza limiti di zona): 60 euro ;

(senza limiti di zona): ; Abbonamento ordinario mensile per zona , riservato a lavoratori, professionisti e attività commerciali: 35 euro ;

, riservato a lavoratori, professionisti e attività commerciali: ; Abbonamento annuale agevolato per residenti: 50 euro, valido nella zona di residenza. Sono previsti fino a 400 abbonamenti per la Zona A (Centro Storico) e 400 per la Zona B (Centro Urbano).

Novità anche per i possessori di veicoli elettrici con l’introduzione del Green Pass: il costo è di 200 euro l’anno, consente la sosta senza limiti di zona ed è disponibile per un massimo di 100 abbonamenti. Il pass è strettamente legato al veicolo indicato nell’istanza e non può essere utilizzato su altri mezzi, pena l’annullamento del titolo e l’applicazione delle sanzioni previste.

L’iniziativa rientra nelle misure adottate dall’amministrazione comunale per favorire una gestione più ordinata, accessibile e sostenibile della sosta in città.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di adesione è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Manfredonia o rivolgersi allo Sportello Publiservizi.