Manfredonia, auto in fiamme nei pressi del Poliambulatorio: intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione questa mattina a Manfredonia, dove intorno alle ore 10 una Fiat Punto è stata interessata da un incendio nei pressi del Poliambulatorio, in via Barletta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi ad altri veicoli o creare ulteriori pericoli. Presenti anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e avviare gli accertamenti.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Al momento non si hanno notizie di persone ferite. Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle cause del rogo.