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71043 Manfredonia, la Notte Bianca celebra i sapori del territorio: protagonista 71043 con il “Garganito Notturno”

Tra i protagonisti dell'evento spicca 71043, realtà sempre più riconosciuta nella promozione delle produzioni locali

Manfredonia, la Notte Bianca celebra i sapori del territorio: protagonista 71043 con il "Garganito Notturno"

Manfredonia, la Notte Bianca celebra i sapori del territorio: protagonista 71043 con il "Garganito Notturno"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una Notte Bianca all’insegna dell’identità, delle eccellenze locali e della voglia di stare insieme. Venerdì 7 agosto, Piazza Papa Giovanni XXIII ospiterà una serata speciale che, attraverso il progetto “Nati nella Meraviglia”, punta a raccontare il meglio del territorio garganico, intrecciando gastronomia, musica e convivialità.

Tra i protagonisti dell’evento spicca 71043, realtà sempre più riconosciuta nella promozione delle produzioni locali, che presenterà il “Garganito Notturno”, un percorso di degustazione dedicato ai distillati firmati Essenza Garganica. I partecipanti potranno conoscere e assaporare il GinG del Gargano e il GinM al mirtillo, due etichette che racchiudono profumi, botaniche e carattere del promontorio garganico, in un’esperienza pensata per valorizzare il territorio attraverso il gusto.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso “Nati nella Meraviglia”, un progetto che mette al centro la bellezza autentica della Puglia e le sue eccellenze, promuovendo una rete di attività che condividono la stessa visione: fare della qualità, dell’accoglienza e delle tradizioni locali il vero motore della valorizzazione del territorio.

Accanto a 71043, il pubblico potrà vivere un itinerario gastronomico con le proposte di MOODY al Campanile, Calice Rosa Manfredonia, che proporrà il tradizionale “Pen e pemedore”, e Bottega Signorini. Tutte le degustazioni saranno disponibili al prezzo unico di 5 euro.

A completare il programma sarà la musica dal vivo dei Senza Resa – Vasco Rossi Tribute Band, che dalle ore 21 accompagnerà la serata con i più grandi successi del rocker emiliano, trasformando Piazza Papa Giovanni XXIII in un grande luogo di festa.

Più di un semplice evento estivo, la Notte Bianca vuole essere un’occasione per riscoprire il valore dello stare insieme e delle produzioni locali. È questo il significato di “Nati nella Meraviglia”: raccontare una terra attraverso le sue persone, i suoi sapori e le sue storie, facendo di Manfredonia una vetrina delle eccellenze del Gargano.

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