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MOSCONE RICOVERATO Manfredonia, l’arcivescovo Moscone ricoverato: sospesi gli impegni pubblici di agosto. “In miglioramento”

Salvo diverse indicazioni dei medici, padre Moscone tornerà agli appuntamenti pastorali in occasione della Solennità di Santa Maria Regina di Siponto.

Arcivescovo Padre Franco Moscone

Moscone - ph Diocesi Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Manfredonia // Politica //

L’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, è ricoverato da alcuni giorni presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a causa degli effetti indesiderati di una terapia farmacologica per il trattamento della pressione arteriosa.

Secondo quanto comunicato dall’Arcidiocesi, le condizioni del presule sono in miglioramento. Dopo le dimissioni dovrà tuttavia osservare un periodo di convalescenza, motivo per cui tutti gli impegni pubblici previsti nel corso del mese di agosto sono stati annullati.

Salvo diverse indicazioni dei medici, padre Moscone tornerà agli appuntamenti pastorali in occasione della Solennità di Santa Maria Regina di Siponto.

Nel messaggio diffuso dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, l’arcivescovo ha espresso un sentito ringraziamento ai sacerdoti, ai religiosi, alle comunità parrocchiali e ai fedeli che in questi giorni gli hanno manifestato vicinanza attraverso preghiere, messaggi e gesti di affetto. Un ringraziamento è stato rivolto anche a quanti continuano ad accompagnarlo «con discrezione e fiducia» durante il periodo di cura e riposo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commento su "Manfredonia, l’arcivescovo Moscone ricoverato: sospesi gli impegni pubblici di agosto. “In miglioramento”"

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