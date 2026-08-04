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ZONA MONTICCHIO Manfredonia, protesta dei residenti in zona Monticchio: «Ogni martedì, sacchi della spazzatura aperti senza ragione»

La situazione, denunciano i condomini della via, costringerebbe gli stessi residenti a scendere in strada per ricomporre le buste e ripulire l'area, con inevitabili disagi e problemi di decoro urbano.

Manfredonia, protesta dei residenti in zona Monticchio: «Ogni martedì, sacchi della spazzatura aperti senza ragione»

Manfredonia, protesta dei residenti in zona Monticchio: «Ogni martedì, sacchi della spazzatura aperti senza ragione»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Nuova segnalazione da parte dei residenti della zona Monticchio, dove ogni martedì mattina si ripresenterebbe lo stesso problema. Secondo quanto riferito dai cittadini, un uomo aprirebbe e rovisterebbe nei sacchi dei rifiuti lasciati per la raccolta porta a porta, spargendone il contenuto.

La situazione, denunciano i condomini della via, costringerebbe gli stessi residenti a scendere in strada per ricomporre le buste e ripulire l’area, con inevitabili disagi e problemi di decoro urbano.

«Ogni settimana siamo costretti a intervenire personalmente per sistemare quanto viene lasciato in disordine», raccontano alcuni abitanti, che chiedono un maggiore controllo della zona e un intervento delle autorità competenti per evitare il ripetersi dell’accaduto.

I residenti auspicano che la segnalazione possa contribuire a trovare una soluzione definitiva, tutelando il decoro del quartiere e il rispetto delle regole della raccolta differenziata.

La redazione resta disponibile a ospitare eventuali chiarimenti o repliche da parte dei soggetti interessati.

1 commento su "Manfredonia, protesta dei residenti in zona Monticchio: «Ogni martedì, sacchi della spazzatura aperti senza ragione»"

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