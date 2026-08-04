Manfredonia, quasi 2,9 milioni per acqua e depurazione nelle aree industriali PIP e D3E

La Giunta approva il documento preliminare: previsti il potenziamento del depuratore, nuove reti idriche, ricerca delle perdite e interventi sugli impianti elettrici

MANFREDONIA – Un investimento complessivo da 2 milioni 882mila 704 euro per attivare e rendere pienamente operativo il servizio di distribuzione dell’acqua potabile e di depurazione nelle aree industriali D3E, corrispondenti alle zone PIP ed ex DI/46. È quanto stabilito dalla Giunta comunale di Manfredonia, che nella seduta del 4 agosto ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione e dato il via libera alle successive procedure tecniche e amministrative.

Il provvedimento rappresenta il primo passaggio operativo verso la realizzazione di un sistema infrastrutturale atteso da anni dalle imprese insediate nell’area. L’intervento sarà finanziato attraverso le somme residue del Contratto d’Area di Manfredonia, riferite al Terzo protocollo aggiuntivo, per un importo già destinato in passato alla realizzazione di un impianto di depurazione.

La vicenda amministrativa parte da lontano. Gli interventi di urbanizzazione delle aree industriali erano stati avviati nell’ambito del Contratto d’Area e inizialmente affidati alla società Tecnoambiente. In seguito, la titolarità delle opere era passata al Consorzio Asi di Foggia e, successivamente, al Comune di Manfredonia, divenuto stazione appaltante.

Già nel 2004 era stato approvato un progetto definitivo per un nuovo depuratore e per una condotta interrata lunga circa 1.800 metri, destinata a convogliare i reflui trattati verso l’impianto cittadino. Quel progetto aveva un valore di circa 2,85 milioni di euro. La successiva evoluzione dei costi e la possibilità di acquisire un impianto già esistente nella zona PIP hanno però spinto l’Amministrazione a modificare l’impostazione originaria.

Non si procederà più, dunque, alla costruzione di un depuratore completamente nuovo. La strategia indicata è quella del revamping, vale a dire il recupero, l’ammodernamento tecnologico e la riqualificazione dell’impianto esistente. Secondo il Comune, questa soluzione consentirebbe di utilizzare in modo più efficace le risorse disponibili e di accelerare l’attivazione del servizio.

Il Documento di indirizzo alla progettazione, predisposto dal dirigente del quinto Settore e responsabile unico del progetto, l’architetto Michele Prencipe, individua quattro linee principali: potenziamento del depuratore mediante sistema MBR, realizzazione o adeguamento delle reti per l’acqua potabile, interventi sulle reti delle acque industriali e adeguamento dell’impiantistica elettrica.

L’importo a base d’appalto per i lavori è fissato in 1 milione 875mila euro, di cui 1 milione 815mila euro soggetti a ribasso e 60mila euro per gli oneri della sicurezza. Nella cifra destinata ai lavori sono compresi circa 471mila euro di costi della manodopera.

Un altro milione circa è invece riservato alle somme a disposizione della stazione appaltante. Tra le voci più consistenti figurano 290mila euro per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, 180mila euro per le indagini strumentali finalizzate alla ricerca delle perdite nelle reti PIP e D3E e 99mila euro per eventuali imprevisti.

Sono inoltre previsti 55mila euro per il supporto al responsabile del progetto, 50mila euro per gli allacciamenti ai servizi pubblici, compresi cabina elettrica e misuratori dell’Acquedotto pugliese, e altri 55mila euro per espropri, asservimenti temporanei e servitù di passaggio. Il quadro comprende anche indagini topografiche, geologiche, archeologiche e botanico-vegetazionali.

La Giunta ha riconosciuto la necessità di affidare a professionisti esterni la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva, considerata la complessità delle opere e la necessità di ottenere autorizzazioni ambientali, edilizie e paesaggistiche.

Al dirigente è stato quindi affidato il mandato di avviare le procedure per l’assegnazione dei servizi di ingegneria e architettura, disporre le indagini preliminari e convocare la Conferenza dei servizi. Terminata e validata la progettazione, potrà essere bandita la gara per l’affidamento dei lavori.

La Giunta ha infine disposto l’inserimento dell’opera nel Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile.