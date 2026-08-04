Manfredonia riaccende le luci per la Notte Bianca musica, street food, spettacoli e visite guidate nel cuore della città

MANFREDONIA – Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20, Manfredonia tornerà a vivere una delle serate più attese dell’estate. La città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione della Notte Bianca, promossa dall’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Manfredonia.

L’evento, libero e gratuito, coinvolgerà le vie e le piazze del centro cittadino con un programma dedicato alla musica, alla gastronomia, all’intrattenimento per le famiglie e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale.

A presentare la manifestazione è stato Matteo Gentile, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Manfredonia, che ha sottolineato come l’edizione di quest’anno sia stata potenziata rispetto alle precedenti.

«La nostra città diventerà un palcoscenico a cielo aperto – ha spiegato Gentile – con più postazioni musicali, numerosi punti dedicati allo street food, attività per i bambini e percorsi guidati pensati per far conoscere ai visitatori le bellezze di Manfredonia».

Quattordici postazioni di musica dal vivo

La colonna sonora della serata sarà affidata a quattordici postazioni distribuite nel centro cittadino, tra concerti, pianobar, esibizioni acustiche e dj set.

Alla Locanda del Centro si esibiranno Lucio e Lucio in un live duo, mentre al Level Up Lounge & Bar saranno protagonisti Will Diamond e Gianni Laporta. Presso la Gioielleria Cosentino spazio a Michele Bottalico e ai FadeOut, mentre davanti al Tim Store si terrà il pianobar di Antonio Lorussi.

In Piazza Duomo salirà sul palco la cover band di Vasco Rossi Senza Resa, mentre in Piazza del Popolo si esibiranno gli Ottanta Bit. A Largo Diomede sarà possibile ascoltare il Wild Sound Acoustic Duo, composto dalla voce di Luigia Ilenia Ciociola e dalla chitarra di Giuseppe Sepalone.

Al Dominus si esibiranno Gio e il Trio Italiano, mentre al Café des Artistes sarà la volta del duo formato da Sofia Della Bella e Gianni Colonna. In via Maddalena saranno protagonisti i ragazzi e le ragazze della UMPF Music School.

Il programma comprende inoltre un dj set in vinile da Vinil, con DJ Erny e Dino Mione, una postazione musicale in via Santa Maria delle Grazie, un dj set da Civico5 e una serata dedicata ai grandi successi dagli anni Settanta a oggi tra Pizzeria al Castello e Tommasino.

Spazio ai bambini e alle famiglie

Quattro aree saranno interamente dedicate all’intrattenimento dei più piccoli.

In Piazza del Popolo, l’Officina del Sorriso proporrà truccabimbi, zucchero filato, mascotte dei cartoni animati e bolle di sapone. In Piazza Duomo, Piccoli per Sempre animerà la serata con baby dance e spettacoli di intrattenimento.

A Largo Diomede, Party con Gheghè organizzerà minigiochi, laboratori ricreativi, giochi giganti e attività con le bolle di sapone. Nella stessa area è previsto anche uno spettacolo di fuoco a cura di Dely De Marzo.

Alla Mondadori Store, invece, si terranno letture ad alta voce con le insegnanti Dora De Cristofaro e Antonella Palladino.

Tredici tappe per il percorso gastronomico

Uno degli elementi centrali della manifestazione sarà l’itinerario gastronomico, realizzato grazie alla partecipazione di tredici attività del centro.

Il Sottoscala proporrà un panino con mortadella accompagnato da tarallo e nodini, mentre il Dominus servirà “La Regina della Piazzetta”, una rosetta con mortadella, peperoni saltati e cipolla caramellata.

Da Moody sarà possibile assaggiare lo “Scrocchiaburger”, preparato con valeriana, pulled pork fatto in casa, fior di latte e chips di patate alla paprika. Civico5 proporrà il “Summer Ice Drink”, mentre Calamarando offrirà un panino con polpette di calamaro, melanzane e bisque di crostacei.

Il Calice Rosa presenterà “Pen e pemedore”, con pomodorino strofinato, nodini, olive locali e olio extravergine d’oliva. Da Gaudium saranno servite polpettine di polpo con maionese di cicala, mentre Cucina Urbana proporrà un panino con braciola sfilacciata al ragù sipontino.

La Bottega Signorini preparerà mini Kaiser con capocollo di Martina Franca, burrata e pomodoro ramato. Alla Locanda del Centro saranno protagoniste le montanarine napoletane, con pizza fritta, salsa di pomodoro, formaggio e basilico.

Il Tucson proporrà un panino con porchetta, mentre Ginger Food servirà il “Gin & Fico Drink”. A completare l’offerta, Bicchieri & Taglieri e Cantine Borghesi proporranno gin tonic, Aperol Spritz e Campari Spritz.

Due itinerari per conoscere Manfredonia

Tra le novità dell’edizione 2026 figura il Walking Tour promosso dalla Pro Loco di Manfredonia.

Saranno organizzati due itinerari gratuiti: uno dedicato alle antiche mura del Castello e l’altro all’antico borgo marinaro. I visitatori potranno così vivere la città da una prospettiva diversa, attraversandone la storia, la cultura e l’identità legata al mare.

«L’obiettivo dell’Amministrazione – ha aggiunto Gentile – è animare il centro cittadino e aprire le porte di Manfredonia non soltanto ai residenti, ma anche ai turisti interessati a conoscere le bellezze e le tradizioni del territorio».

La manifestazione punta dunque a unire spettacolo, promozione turistica e sostegno alle attività commerciali locali. Dopo il successo delle edizioni precedenti, le aspettative in termini di partecipazione sono elevate.

Manfredonia si prepara così ad accogliere cittadini e visitatori per una notte di musica, sapori, divertimento e scoperta del territorio. L’appuntamento è per venerdì 7 agosto, dalle ore 20, nel centro cittadino.