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Home // Cronaca // Orsara, al via il servizio antincendio boschivo: tre squadre per la sicurezza del territorio

ORSARA ANTINCENDIO Orsara, al via il servizio antincendio boschivo: tre squadre per la sicurezza del territorio

Il presidio dei volontari di protezione civile di ERA coadiuvato da ARIF e ANFI sezione di Foggia

Mario Simonelli con i volontari di ERA

Mario Simonelli con i volontari di ERA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Ha preso il via ieri, lunedì 3 agosto 2026, il servizio antincendio boschivo frutto della convenzione tra l’associazione ERA Volontari della Protezione Civile di Orsara e la regione Puglia. Il territorio orsarese potrà contare sull’operatività di donne, uomini e mezzi tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 18, con personale appositamente formato per questo importante servizio.

A rafforzare l’avvio della piena operatività antincendio è la presenza dell’ARIF, Azienda Regionale per l’Attività Irrigua e Forestale, e del presidio di “prima partenza” affidato in questa prima settimana alla sezione di Foggia dell’ANFI, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

L’ANFI è la prima di diverse associazioni che, settimana dopo settimana, per tutto il mese di agosto e nella prima metà di settembre, si alterneranno nel presidio, affiancando la ERA di Orsara di Puglia. Complessivamente, dunque, saranno tre le squadre che faranno fronte unico per affrontare al meglio la tutela del territorio contro gli incendi.

All’inaugurazione del presidio, nella sede dell’associazione ERA, hanno preso parte il sindaco Mario Simonelli e gli assessori comunali Vincenzo Cericola e Leonardo Acquaviva, a testimonianza dell’attenzione e della vicinanza dell’Amministrazione comunale verso un presidio che è patrimonio di tutta la comunità. Presenti anche il presidente del coordinamento Matteo Perillo e il vicepresidente Raffaele Celeste, il cui contributo è stato determinante per rendere possibile questo importante traguardo. “A nome della comunità di Orsara di Puglia”, ha dichiarato Simonelli, “voglio ringraziare Regione Puglia, ARIF, ANFI sezione di Foggia e tutti i volontari dell’associazione ERA. Il servizio antincendio è fondamentale per un territorio come il nostro che deve tutelare un patrimonio boschivo di oltre 2400 ettari. Poter contare su tre squadre attive nella vigilanza, nella prevenzione e negli interventi antincendio è importantissimo”.

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