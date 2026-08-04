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Home // Gargano // Rottura improvvisa e imprevedibile condotta rete idrica a servizio dell’isola di San Nicola, Tremiti

SAN NICOLA TREMITI Rottura improvvisa e imprevedibile condotta rete idrica a servizio dell’isola di San Nicola, Tremiti

Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio.

ISOLA DI SAN NICOLA-RIGOGLIOSE PIANTE DI CAPPERI

ISOLA DI SAN NICOLA-RIGOGLIOSE PIANTE DI CAPPERI - ph FRANCO RINALDI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Gargano // Isole Tremiti //

Bari, 03 agosto 2026  A causa di una rottura improvvisa della condotta idrica sottomarina di alimentazione dell’isola di San Nicola è momentaneamente interrotto il servizio.

I tecnici di Acquedotto Pugliese, intervenuti prontamente, stanno eseguendo un delicato intervento di localizzazione della rottura e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio.

Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura sostitutiva di acqua mediante un’autobotte che sarà dislocata sul molo di San Nicola.

Si raccomanda un utilizzo razionale della risorsa idrica, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Seguirà ulteriore comunicazione per fornire il tempo di ripristino del servizio.

Per informazioni: numero verde 800.735.735 – www.aqp.it  (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete“) – X, account @AcquedottoP

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