Bari, 03 agosto 2026 – A causa di una rottura improvvisa della condotta idrica sottomarina di alimentazione dell’isola di San Nicola è momentaneamente interrotto il servizio.
I tecnici di Acquedotto Pugliese, intervenuti prontamente, stanno eseguendo un delicato intervento di localizzazione della rottura e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio.
Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura sostitutiva di acqua mediante un’autobotte che sarà dislocata sul molo di San Nicola.
Si raccomanda un utilizzo razionale della risorsa idrica, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
Seguirà ulteriore comunicazione per fornire il tempo di ripristino del servizio.
Per informazioni: numero verde 800.735.735 – www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete“) – X, account @AcquedottoP