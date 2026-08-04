Sal Da Vinci rompe il silenzio dopo le polemiche nate in seguito al concerto tenuto ad Adrano (Catania) il 30 luglio, quando aveva fatto salire sul palco una bambina con disabilità, prendendola in braccio, baciandola e invitando il pubblico ad applaudirla. Un gesto che ha diviso l’opinione pubblica: per alcuni una manifestazione di affetto e vicinanza, per altri un episodio di pietismo e di spettacolarizzazione della disabilità.

Tra le critiche, c’è stato anche chi ha parlato di “inspiration porn”, espressione utilizzata per indicare la rappresentazione delle persone con disabilità come strumenti di ispirazione per gli altri.

Durante il concerto del 1° agosto a Francavilla al Mare, in Abruzzo, il cantante ha risposto duramente alle accuse, spiegando che quel gesto era legato anche a esperienze personali. «Ci siamo commossi tutti. Perché nella mia famiglia vivo una situazione del genere e oggi leggo cose che, da essere umano – non da artista – mi fanno pensare: c’è davvero bisogno di apparire e raccogliere qualche like da parte di chi scrive certe cose?», ha detto dal palco.

Poi ha aggiunto: «La mamma si doveva vergognare di avermi affidato questa bambina speciale? Passiamo le giornate a scrivere put***ate pur di fare del male agli altri».

Secondo l’artista, molte delle polemiche sarebbero state alimentate soltanto dal desiderio di ottenere visibilità sfruttando il suo nome.

«Non mi feriscono quei commenti»

Sal Da Vinci ha spiegato di non sentirsi colpito dagli attacchi ricevuti. «Se certe cose me le dice la mia famiglia o me le dite voi, allora ci sto male. Ma se arrivano da persone che stanno male nella loro vita, gli attacchi che fanno sono rivolti, in fondo, a se stesse». Dopo l’intervento sul palco di Francavilla al Mare, il cantante non è più tornato pubblicamente sulla vicenda, proseguendo regolarmente il suo tour estivo.

Non è chiaro se, parlando della situazione vissuta in famiglia, Sal Da Vinci si riferisse ai suoi figli, Francesco e Annachiara. In passato, tuttavia, il cantante ha raccontato i gravi problemi di salute affrontati da entrambi nei primi anni di vita. La figlia Annachiara è nata con un angioma alla carotide, mentre il primogenito Francesco si ammalò di meningite quando aveva poco più di un anno. In quell’occasione, come raccontato dallo stesso artista, fu determinante l’intervento dei medici dell’ospedale Santobono di Napoli. Lo riporta leggo.it