SAN SEVERO (FOGGIA) – Un uomo è stato trovato privo di vita nella mattinata di ieri, 3 agosto, nel parcheggio del supermercato Spazio Conad, in via Zannotti, a San Severo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni presenti che hanno notato il corpo dell’uomo riverso nell’area di sosta del punto vendita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di San Severo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause della morte.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Tra le possibilità al vaglio degli investigatori vi è quella di un malore improvviso, ma saranno gli ulteriori accertamenti e gli eventuali esami disposti dall’autorità giudiziaria a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra le piste considerate vi è anche quella di una possibile overdose.

L’area è stata temporaneamente delimitata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi necessari, mentre proseguono le attività finalizzate anche all’identificazione della vittima, qualora non sia stata ancora formalmente riconosciuta.

Le indagini sono in corso e si attendono eventuali sviluppi nelle prossime ore. Lo riporta foggiatoday.it.