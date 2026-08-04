FOGGIA – Botta e risposta tra Ataf e Fit Cisl sulla riorganizzazione del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2026-2027. L’azienda di trasporto pubblico ha risposto ufficialmente alle contestazioni avanzate dal sindacato, difendendo la rimodulazione dei turni e ribadendo la piena legittimità del ricorso allo straordinario tecnico previsto dall’accordo aziendale sottoscritto nel 2017.

Nel documento inviato alla Fit Cisl, Ataf evidenzia come il trasporto degli studenti rappresenti un servizio pubblico essenziale, disciplinato dal contratto con il Comune di Foggia anche per il prossimo anno scolastico. Proprio per questa ragione, sottolinea la direzione aziendale, la continuità del servizio non può essere subordinata alla disponibilità volontaria dei singoli operatori a effettuare prestazioni straordinarie.

L’azienda respinge inoltre le critiche mosse dal sindacato sulla nuova turnazione, definita dalla Fit Cisl peggiorativa rispetto all’accordo del 2017. Secondo Ataf, lo strumento dello straordinario tecnico, applicato ai turni che superano il limite massimo di 8 ore e 15 minuti, è già previsto, regolamentato e accettato proprio dall’accordo aziendale ancora oggi in vigore.

Nella nota viene inoltre precisato che gli autisti titolari dei turni scuolabus interessati dai rientri pomeridiani, qualora maturino un superamento dell’orario ordinario, potranno beneficiare di un ulteriore riconoscimento economico, attualmente in fase di definizione, che andrà ad aggiungersi alla normale retribuzione dello straordinario tecnico.

Ataf rende noto, infine, di essersi già attivata nei confronti del Comune di Foggia per ottenere il rimborso dei maggiori costi derivanti dalla modifica degli orari di uscita degli istituti scolastici, attraverso una specifica richiesta formale di ristoro economico.

La vicenda si inserisce nel confronto in corso tra azienda e organizzazioni sindacali sull’organizzazione del servizio scuolabus per il nuovo anno scolastico, dopo gli incontri del 14 e del 30 luglio richiamati nella comunicazione ufficiale.