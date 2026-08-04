Edizione n° 6148

BALLON D'ESSAI

SAL CAMPITELLO  // Il palco non conferisce nobiltà. L’educazione sì
4 Agosto 2026 - ore  13:20

CALEMBOUR

CARCERE // Malta, 15enne italiano detenuto da 70 giorni. Il padre: «Condizioni allarmanti, mio figlio si è autolesionato»
4 Agosto 2026 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Serie C in diretta su Rai 2, il Foggia sfida l’Inter U23 in chiaro il 20 settembre

TV Serie C in diretta su Rai 2, il Foggia sfida l’Inter U23 in chiaro il 20 settembre

La Lega Pro sbarca sul secondo canale Rai. Prima partita il 13 settembre con Ravenna-Perugia, poi spazio a Inter U23-Foggia

Serie C in diretta su Rai 2, il Foggia sfida l’Inter U23 in chiaro il 20 settembre

ph Digital-News

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Foggia // Sport //

La Serie C conquista una nuova vetrina televisiva nazionale. A partire da settembre, infatti, alcune gare del campionato di Lega Pro saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2, offrendo ai club e ai territori una maggiore esposizione sul servizio pubblico nazionale.

Il debutto è fissato per domenica 13 settembre, quando alle ore 15 il “Bruno Benelli” ospiterà la sfida tra Ravenna e Perugia, valida per la quarta giornata d’andata. Sarà il primo appuntamento della Serie C sul secondo canale Rai.

La seconda gara prevista dal palinsesto sarà particolarmente significativa per i tifosi rossoneri. Domenica 20 settembre alle ore 15, infatti, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 la sfida tra Inter U23 e Foggia, valida per la sesta giornata d’andata.

La partita si disputerà allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni e sarà visibile gratuitamente in chiaro sul secondo canale del servizio pubblico.

L’accordo rappresenta un’importante opportunità di visibilità per la Serie C, che potrà portare nelle case degli italiani non solo le partite, ma anche i giovani talenti e le realtà sportive dei territori rappresentati dai club.

Per il Foggia, la trasmissione in diretta nazionale della sfida contro l’Inter U23 rappresenterà inoltre un appuntamento di particolare interesse, con i rossoneri protagonisti di una delle prime gare del campionato trasmesse su Rai 2.

La gara di settembre sarà dunque un’occasione importante per il club pugliese e per il calcio di Serie C, sempre più presente anche sulla scena televisiva nazionale.

Lo riporta foggiacalciomania.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice.» — Jean-Claude Izzo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO