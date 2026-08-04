Serie C in diretta su Rai 2, il Foggia sfida l’Inter U23 in chiaro il 20 settembre

La Serie C conquista una nuova vetrina televisiva nazionale. A partire da settembre, infatti, alcune gare del campionato di Lega Pro saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2, offrendo ai club e ai territori una maggiore esposizione sul servizio pubblico nazionale.

Il debutto è fissato per domenica 13 settembre, quando alle ore 15 il “Bruno Benelli” ospiterà la sfida tra Ravenna e Perugia, valida per la quarta giornata d’andata. Sarà il primo appuntamento della Serie C sul secondo canale Rai.

La seconda gara prevista dal palinsesto sarà particolarmente significativa per i tifosi rossoneri. Domenica 20 settembre alle ore 15, infatti, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 la sfida tra Inter U23 e Foggia, valida per la sesta giornata d’andata.

La partita si disputerà allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni e sarà visibile gratuitamente in chiaro sul secondo canale del servizio pubblico.

L’accordo rappresenta un’importante opportunità di visibilità per la Serie C, che potrà portare nelle case degli italiani non solo le partite, ma anche i giovani talenti e le realtà sportive dei territori rappresentati dai club.

Per il Foggia, la trasmissione in diretta nazionale della sfida contro l’Inter U23 rappresenterà inoltre un appuntamento di particolare interesse, con i rossoneri protagonisti di una delle prime gare del campionato trasmesse su Rai 2.

La gara di settembre sarà dunque un’occasione importante per il club pugliese e per il calcio di Serie C, sempre più presente anche sulla scena televisiva nazionale.

Lo riporta foggiacalciomania.com