Sfregiato con l’acido dalla ex, muore Valerio Gentile: aperta un’indagine sulle cause del decesso

POMEZIA – È morto Valerio Gentile, l’uomo rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito con l’acido dalla compagna lo scorso 9 luglio a Pomezia. Aveva 35 anni. La notizia del decesso, avvenuto sabato mattina all’Ospedale dei Castelli, apre ora un nuovo fronte investigativo per chiarire le cause della morte.

L’aggressione aveva provocato gravi ustioni e lesioni permanenti al volto e al collo. Dopo il ricovero al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, le sue condizioni sembravano in miglioramento. Nelle scorse settimane aveva raccontato sui social il dolore per quanto accaduto, scrivendo un messaggio che aveva colpito molti: «Mi hai distrutto la vita, ma non ti odio».

Secondo quanto emerso, nelle ultime ore di vita Gentile sarebbe stato soccorso in strada a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, e successivamente trasferito all’Ospedale dei Castelli, dove è deceduto. La Procura ha disposto accertamenti per stabilire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano un possibile abuso di sostanze, un gesto volontario oppure altre cause che dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Al momento non risultano conclusioni definitive.

L’inchiesta sull’aggressione con l’acido resta intanto aperta. Per quell’episodio la compagna di Gentile, 29 anni, era stata arrestata con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante una lite sul pianerottolo dell’abitazione la donna avrebbe lanciato acido corrosivo contro il compagno. Nel corso della perquisizione domiciliare fu sequestrata una bottiglia di acido professionale, mentre il giudice dispose nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima.

Gli esiti degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria saranno determinanti per stabilire se esista un collegamento tra le conseguenze dell’aggressione e la morte dell’uomo oppure se il decesso sia riconducibile ad altre cause. Fino alla conclusione delle indagini, ogni ipotesi resta al vaglio degli investigatori. Lo riporta il messaggero.it