Bari, 04 agosto 2026 – È stato individuato il punto di perdita della condotta sottomarina di alimentazione idrica dell’isola di San Nicola, in prossimità del molo, a una profondità di circa 22 metri, grazie alle attività di ispezione subacquea.
I tecnici di Acquedotto Pugliese (AQP) sono al lavoro per procedere alla riparazione della condotta.
Parallelamente, per garantire la disponibilità della risorsa idrica e ridurre i disagi alla popolazione, AQP ha dislocato un’autobotte sul molo di San Nicola che assicura il rifornimento sostitutivo.
Le operazioni vengono svolte in costante coordinamento con l’Amministrazione comunale delle Isole Tremiti, con cui è attivo un confronto continuo per la gestione dell’intervento e delle esigenze della comunità locale.
Proseguono ininterrottamente le attività di riparazione fino al completamento dell’intervento.
AQP raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.