Viale Vittorio Veneto tra cultura, solidarietà e grandi ospiti con Trinitapoli che Dialoga

Buona la prima per la rassegna promossa dall’Amministrazione di Feo con GRShow. Dai laboratori per bambini al confronto con Palamara e Doronzo, la città si scopre piazza di dibattito e crescita culturale.

Esordio per la seconda edizione di “Trinitapoli che Dialoga”, la rassegna culturale inserita nel cartellone dell’Estate 2026 “Storie d’estate”, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con GRShow. Una serata che ha trasformato viale Vittorio Veneto nel cuore pulsante del dibattito cittadino, coniugando intrattenimento per famiglie, riflessione sociale e attualità politica.

Ad aprire la rassegna è stato lo spazio dedicato ai più piccoli con la lettura del libro Senza Parole, interpretato dalla voce narrante di Teresa Dibenedetto Dell’Aquila, affiancata da Clara Esposito, Mariella Dicuonzo ed Elisabetta Pasquale. A seguire, i laboratori creativi gratuiti che hanno unito creatività e impegno civile, raccogliendo fondi a sostegno del Fondo di Emergenza di Medici Senza Frontiere.

Clou della serata, l’intervista all’ex magistrato Luca Palamara, autore del libro “Il sistema colpisce ancora”. Incalzato dalla giornalista ed editrice Manila Gorio, Palamara dialogando con il sindaco Francesco di Feo, ha toccato i nodi cruciali del potere e della giustizia e delle Istituzioni, accendendo un dibattito che ha catturato l’attenzione del pubblico presente.

A concludere la serata, il dibattito con la scrittrice Stefania Doronzo, che ha emozionato la platea presentando il suo volume Vola Alto, un’intensa opera che esplora i temi della resilienza, del riscatto personale e della forza dei sogni, offrendo al pubblico una profonda riflessione sul coraggio di superare le difficoltà e guardare al futuro. Un percorso umano e letterario che ha saputo toccare le corde più autentiche dei presenti attraverso un dialogo intimo e coinvolgente.

Il commento del Sindaco Francesco di Feo

«Iniziative come Trinitapoli che Dialoga restituiscono alla città la sua funzione più nobile: essere una piazza d’idee, un luogo di crescita civile e sociale. Invito tutti i cittadini e i visitatori a partecipare alle serate di stasera e domani per vivere insieme altri due momenti di grande spessore culturale e intrattenimento».

La rassegna prosegue stasera e domani con un calendario ricco di protagonisti del panorama nazionale – a partire dalle letture animate per bambini e dagli interventi di don Matteo Losapio e dell’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz , confermando Trinitapoli come vero e proprio punto di riferimento culturale del territorio.

Ufficio Comunicazione e Staff del Sindaco