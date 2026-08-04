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Home // Bari // Vince 1 milione alla Lotteria ma butta per errore il biglietto: ritrovato tra i rifiuti grazie alla società di smaltimento

LOTTERIA BIGLIETTO Vince 1 milione alla Lotteria ma butta per errore il biglietto: ritrovato tra i rifiuti grazie alla società di smaltimento

Secondo quanto riferito dall'amministratore unico della Sanb, Roberto Nicola Toscano, il vincitore aveva interpretato erroneamente la dicitura "non pagabile"

Punto Informatico

fonte Punto Informatico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Agosto 2026
Bari // Foggia //

Bitonto – Ha rischiato di perdere una vincita da un milione di euro dopo aver gettato per errore il biglietto della lotteria istantanea. È accaduto a Bitonto, dove il tagliando è stato recuperato tra i rifiuti grazie all’intervento della Sanb, la società che gestisce il servizio di raccolta nei comuni di Bitonto, Terlizzi, Corato e Ruvo di Puglia.

Secondo quanto riferito dall’amministratore unico della Sanb, Roberto Nicola Toscano, il vincitore aveva interpretato erroneamente la dicitura “non pagabile”, credendo che il biglietto fosse perdente. In realtà, la scritta indicava soltanto che la vincita, di importo elevato, non poteva essere riscossa direttamente in ricevitoria.

Accortosi dell’errore, l’uomo è tornato nel punto vendita, ma il tagliando era già stato smaltito insieme agli altri biglietti. È così scattata una complessa operazione di recupero: gli operatori hanno ricostruito il percorso del sacchetto dei rifiuti fino al mezzo di raccolta, coinvolgendo un’azienda specializzata nella selezione dei materiali.

Dopo ore di ricerche, alle 5.30 del mattino, il biglietto è stato ritrovato quasi intatto all’interno di un sacchetto danneggiato, consentendo al fortunato vincitore di incassare il premio milionario.

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