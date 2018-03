Caduta bimbo da Palasport, sequestrato impianto, lavori di recinzione

Di:

Manfredonia – CADUTA bimbo da parapetto: sottoposto a sequestro giudiziario l’impianto sportivo – di proprietà del Comune – sito in località Scaloria. Si dovrebbe far riferimento solo all’abbandonato Palasport Scaloria, sequestrato con verbale del 28 agosto 2013 della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia. Al momento non risultati soggetti iscritti nel registro degli indagati. Il giorno dell’incidente (26.08.2013) i carabinieri riferirono che si sarebbe dovuto accertare eventuali “responsabilità per la custodia del luogo” che ipoteticamente avrebbe dovuto essere inaccessibile, in considerazione dello stato di abbandono persistente da anni.

DISPOSTI LAVORI DI RECINZIONE DELL’IMPIANTO. Data la nota prot. Comunale n. 29265 del 29 agosto 2013 con la quale il Sindaco dispone, tra l’altro, “che vengano poste in essere opere preventive per impedire l’accesso alla struttura in parola”, il Comune di Manfredonia ha ritenuto pertanto di “realizzare in via di urgenza apposita recinzione attorno al fabbricato” citato, dopo il computo metrico estimativo e l’elaborato grafico allo scopo predisposto dall’U.T.C..

I lavori – da determina odierna del dirigente del settore – sono stati affidati all’impresa MICHELANGELO MURGO S.r.l. di Manfredonia, di fiducia dell’Amministrazione, operante nel settore “manutenzione strade e marciapiedi” e già aggiudicataria del servizio di manutenzione strade, che si è dichiarata disponibile ad eseguire con tempestività ed immediatezza i lavori per la realizzazione della recinzione dell’impianto sportivo al costo di €. 18.500,00 oltre IVA; Rup ing. Giuseppe di Tullo; impegnata la somma di € 22.385,00 sul PEG provvisorio 2013 al Cap. 5949 “Manutenzione straordinaria al patrimonio” del Bilancio per l’E. F. 2013 in corso di formazione.

L’INCIDENTE. L’incidente al bimbo risale al pomeriggio-sera di lunedì 26 agosto 2013, con caduta del 12enne – da raccolta dati – da una struttura dell’abbandonato Palasport Scaloria. Il ragazzo era in compagnia di altri coetanei; da quanto emerso, il bimbo con gli amici era diretto alle giostre – ubicate in località Scaloria per la Festa Patronale – e avrebbe da qui deciso di passare dalla strada asfaltata interna; in seguito la sosta nei pressi della struttura, dunque l’incidente.

Dopo la richiesta dei soccorsi, attraverso un cellulare, l’arrivo sul posto degli operatori del 118 e dei carabinieri del Comando Compagnia, diretti il 26 agosto 2013 dal Tenente U.Ciosi, del Nucleo Operativo e Radio Mobile. Il 12enne si sarebbe affacciato da un parapetto, da un’altezza di 6/7 metri. Da qui la perdita dell’equilibrio e la caduta al suolo.

FRATTURA DELL’OMERO E CONTUSIONI POLMONARI. Il bambino era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo; il 03 settembre 2013 l’operazione all’omero per la riduzione di una frattura scomposta con introduzione di fili all’interno della spalla (da rimuovere tra un mese); durante l’intervento sarebbe stato riscontrato la recisione di un nervo circonflesso dell’arto interessato dal trauma. I soggetti vicini al bambino confidano “di cuore” in una riabilitazione completa del proprio caro.

Dalla Redazione di Stato un grande abbraccio ai familiari del bimbo, certi di una rapida e totale riabilitazione fisica del minore.

IMPIANTI SPORTIVI ABBANDONATI A MANFREDONIA – L’INCHIESTA DI STATO Impianto Scaloria – campo da calcio/atletica (dai fondi di Italia ’90 al progetto di ristrutturazione, da 99mila euro)

Palasport Scaloria

