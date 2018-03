manfredonia alto - ph matteo nuzziello

L’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari di Foggia organizza una due giorni dedicata al ruolo del professionista immobiliare. Venerdì 8 settembre il clou, col viceministro Luigi Casero, l’ex sottosegretario Cassano e la partecipazione di 11 ordini professionali. “Il ruolo del professionista immobiliare: responsabilità e adempimenti”. È il nome dato da Anaci Foggia alla due giorni ricca di firme organizzata al Regio Hotel Manfredi, a Manfredonia.

Venerdì 8 e sabato 9 settembre, nella suggestiva location a due passi dal Golfo, i vertici nazionali, regionali e provinciali si sono dati appuntamento per un convegno sul quale Anaci Foggia e Piero Bonito, consigliere nazionale di Anaci e presidente di Unagraco Foggia hanno fortemente lavorato da mesi per mettere a punto tutti i dettagli. Un vero e proprio evento, quello organizzato da Anaci, che vedrà la partecipazione di ben undici ordini professionali e l’arrivo in terra di Capitanata di rappresentanti istituzionali come il vice ministro delle Finanze, Luigi Casero e l’ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Massimo Cassano. Programmati gli interventi del presidente della Camera di Commercio, Fabio Porreca, del presidente di Confcommercio, Damiano Gelsomino e del sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi. Venerdì è la giornata clou: si comincerà con i saluti e si proseguirà con la tavola rotonda a cui prenderanno parte, tra gli altri, il presidente nazionale di Anaci, Francesco Burrelli, il vice Gaetano Mulonia e il vicario Leonardo Caruso. Modererà i lavori il giornalista Carmine Troisi, direttore di Telefoggia. Anaci: convegno a Manfredonia con il vice ministro Casero ultima modifica: da

