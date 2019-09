“Auguri a tutti, un abbraccio a Boccia compagno di lotta”

Di:

Dopo la nomina dei due ministri pugliesi nella nuova compagine di governo e la riconferma del premier Conte, dai Monti dauni alla costa alla Valle d’Itria la geografia della Puglia è variamente rappresentata. Per il nuovo impegno arrivano auguri e commenti.

“Auguri al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed a tutti i nuovi Ministri del suo Governo- dice Michele Emiliano– Auguri speciali ai tre pugliesi Conte, Boccia e Bellanova che fanno parte del nuovo Governo!

Un abbraccio pieno di orgoglio per Francesco Boccia, nuovo Ministro degli affari regionali, compagno di lotta per la Puglia e per l’Italia sin dal 2004.

Un ringraziamento a Barbara Lezzi per il lavoro svolto sin qui”.

“Rilancio del sud”

La Cia regionale si congratula. “Facciamo i nostri migliori auguri a Teresa Bellanova. Siamo felici che sia stata scelta una persona competente, che conosce i problemi del comparto primario, come nuovo Ministro dell’Agricoltura”. Lo scrive in un a nota Raffaele Carrabba, presidente regionale del sindacato agricolo pugliese. Una legislatura spesa per lo sviluppo del Mezzogiorno e il rilancio del comparto primario sarebbe un segno epocale di cambiamento e trainerebbe tutto il Paese fuori dalla crisi. Avete un’opportunità storica, non sprecatela: l’agricoltura e il sud siano messi al centro dell’attenzione e di soluzioni più avanzate per creare sviluppo duraturo”.

“Un’impronta meridionalista”

“Boccia può lavorare molto bene agli Affari regionali in sinergia con gli altri rappresentanti istituzionali del territorio, potrà dare certamente un taglio meno leghista all’autonomia differenziata”. Questo il commento del responsabile provinciale e regionale per l’organizzazione del Pd Vittorio Presutto. Che su Bellanova aggiunge: “Conosce molto bene i problemi del settore, potrà proseguire il lavoro di Colomba Mongiello e di Maurizio Martina sul piano olivicolo nazionale. Di questa impronta meridionalista al governo sono certamente contento”.