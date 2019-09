Avanti “Mafia dei Montanari, silenziosa mattanza nel Gargano”

Di:

Nel nostro nuovo viaggio parleremo di una vera e propria strage in Puglia che dura da ben trenta lunghi anni, racconteremo dell’esistenza di una mafia spietata che coniuga metodi arcaici con una forte propensione ai moderni affari criminali. In 30 anni 300 omicidi di cui solo 200 ancora senza colpevoli. Questa carneficina non è opera della Sacra Corona Unita o della Società Foggiana ma di una malavita spietata che ha sempre navigato nell’ombra La Mafia dei Montanari.

La nostra storia inizia il 30 dicembre 1978 in un allevamento nel foggiano. Lorenzo ed il figlio stanno controllando il bestiame e parlano tra di loro per organizzare il cenone di Capodanno, da lontano si intravedono due auto sfrecciare tra le polverose strade della masseria. Lorenzo non aspettava nessuno chi poteva essere,si gira con aria interrogativa verso il figlio Salvatore. Le macchine frenano a pochi passi da loro le portiere si aprono scendono 4 uomini ma Lorenzo non riesce ad identificarli per la polvere alzata dalla corsa delle auto. Con voce alterata chiede “Chi cercate” nel frattempo si sentono due colpi di pistola. Salvatore si gira verso il padre, vede che è in ginocchio colpito all’addome inizia ad urlare.

