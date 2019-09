Teresa Bellanova, di Ceglie Messapica, ministro per l’Agricoltura

Di:

Teresa Bellanova è ministro per l’Agricoltura. Originaria di Ceglie Messapica, sindacalista della Cgil, segretaria della Federbraccianti in Puglia. Nel 2014 è stata nominata sottosegretaria al lavoro nel governo Renzi e da Maurizio Martina responsabile Mezzogiorno in segreteria nazionale. Con Francesco Boccia è l’altro ministro pugliese al governo nel Conte- bis.