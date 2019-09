Bilancio. Longo replica a Di Pasqua

Di:

Foggia. “E’ veramente ammirevole,che il consigliere Di Pasqua esprimi stima ed apprezzamento per il lavoro svolto da un dirigente,nell’esercizio delle sue funzioni. E’ abbastanza evidente tuttavia,che anche sul principio del “divieto del mandato imperativo”,è legittimo esprimere pareri divergenti ed opposti sull’operato della struttura o tecno -struttura. Infatti non da adesso,ma anche nella passata amministrazione con interventi in Aula ed anche con interrogazioni formali si sono spesso espressi giudizi negativi sull’operato della struttura finanziaria,sempre nell’interesse dell’Ente

Se Di Pasqua,che è persona leale e corretta, avesse però letto attentamente la nota del sottoscritto,che tra l’altro,rimarcava e condivideva le dichiarazioni del sindaco Landella sull’argomento,avrebbe certamente rilevato,che nessuno metteva in dubbio le doti professionali del dirigente ai servizi finanziari e che nessuno metteva in dubbio,che la documentazione richiesta dalla magistratura contabile fosse stata inviata. Anzi si rimarcava che trattavasi di un episodio procedurale e non sostanziale,che proprio perché tale però era grave,dal momento in cui aveva addirittura provocato una diffida della Corte dei Conti nei confronti dei consiglieri comunali,che dovevano vigilare sulla corretta trasmissione degli atti richiesti

Resta quindi un giudizio nettamente negativo sull’operato della struttura finanziaria,che non doveva mettere in difficoltà una amministrazione comunale virtuosa,così come si evince dai numeri che parlano di un eccezionale miglioramento dei conti comunali. Il Testo Unico sugli Enti Locali,vale la pena di ricordare ,demanda al consigliere comunale l’alto compito di controllo sugli atti amministrativi ed è proprio quello,che la Corte dei Conti ha ricordato a tutti i consiglieri comunali inviando ad ognuno di loro la delibera n. 78/2019,perché appunto vigilassero.

Se quindi qualche sprovveduto dirigente ritiene che un consigliere comunale eletto,possa o debba dimenticare i propri doveri,resterà probabilmente deluso,ma si dovrà comunque rassegnare”.

Foggia 4 settembre 2019

Il consigliere comunale Dr Bruno Longo