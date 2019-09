Il Comune di San Severo ottiene un finanziamento di 500 mila euro

Di:

Un finanziamento di 500.000 euro è stato concesso all’Amministrazione Comunale di San Severo per il plesso scolastico di Via Don Minzoni – Ex Casa della Madre del Bambino, la cui sede è chiusa da diversi anni.

Il Comune di San Severo – Assessorato ai Lavori Pubblici è risultato destinatario dell’importante finanziamento concesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per interventi di edilizia scolastica.

Il Comune di San Severo, che è già risultato beneficiario di altri finanziamenti annunciati nei mesi scorsi per altre scuole cittadine, ha ora ottenuto il supporto finanziario per procedere ad interventi di adeguamento strutturale e antisismico ed alla messa in sicurezza del plesso di Via Don Minzoni.

“Già nel recente passato – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore ai LL.PP. ing. Luigi Montorio – si era proceduto con altro finanziamento all’effettuazione dei lavori di rifacimento della facciata ed alla relativa messa in sicurezza. Con la prossima cantierizzazione dei lavori si procederà a mettere in sicurezza statica il plesso, in previsione di una celere riapertura dell’edificio”.