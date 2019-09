Concorsi Comune di Vieste, invio domande entro il 19 settembre

Di:

Ancora pochi giorni per partecipare ai concorsi indetti dal Comune di Vieste e relativi a due posti di Specialisti in attività tecniche, e quattro posti di Istruttori Amministrativi/Contabili.

Per entrambi i concorsi c’è tempo fino al prossimo 19 settembre, data di scadenza per presentare le domande.

Il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Specialisti in attività tecniche – cat.D1 – prevede l’assunzione a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale (18 ore settimanali). Tra i requisiti richiesti, il diploma di laurea vecchio ordinamento in architettura, urbanistica, ingegneria dell’ambiente e territorio, ingegneria civile, ingegneria edile e titoli di studio equiparati, oltre all’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine professionale provinciale.

L’altro concorso con scadenza 19 settembre, riguarda la copertura di quattro posti di Istruttori amministrativi/contabili- cat. C1 – a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali). In questo caso il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione superiore di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale.

Le domande vanno presentate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, spedite a mezzo raccomandata a/r al Comune di Vieste – Ufficio Protocollo , tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it

